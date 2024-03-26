HOLDSTATION

Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery.

NavnHOLDSTATION

RangeringNo.1031

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)3.72%

Opplagsforsyning7,903,700

Maksimal forsyning30,000,000

Total forsyning7,903,700

Opplagsforsyning0.2634%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high7.56941235153372,2024-03-26

Laveste pris0.5987876567755669,2024-11-05

Offentlig blokkjedeBERACHAIN

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...