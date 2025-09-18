Dagens New XAI gork livepris er 0.009867 USD. Spor prisoppdateringer for GORK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GORK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens New XAI gork livepris er 0.009867 USD. Spor prisoppdateringer for GORK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GORK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

New XAI gork Logo

New XAI gork Pris(GORK)

1 GORK til USD livepris:

$0.009854
$0.009854$0.009854
+0.44%1D
USD
New XAI gork (GORK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:22:50 (UTC+8)

New XAI gork (GORK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.009495
$ 0.009495$ 0.009495
24 timer lav
$ 0.010542
$ 0.010542$ 0.010542
24 timer høy

$ 0.009495
$ 0.009495$ 0.009495

$ 0.010542
$ 0.010542$ 0.010542

$ 0.08752514903536558
$ 0.08752514903536558$ 0.08752514903536558

$ 0.004836667412946773
$ 0.004836667412946773$ 0.004836667412946773

+1.23%

+0.44%

-16.65%

-16.65%

New XAI gork (GORK) sanntidsprisen er $ 0.009867. I løpet av de siste 24 timene har GORK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.009495 og et toppnivå på $ 0.010542, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GORK er $ 0.08752514903536558, mens den rekordlave prisen er $ 0.004836667412946773.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GORK endret seg med +1.23% i løpet av den siste timen, +0.44% over 24 timer og -16.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

New XAI gork (GORK) Markedsinformasjon

No.1182

$ 9.87M
$ 9.87M$ 9.87M

$ 103.45K
$ 103.45K$ 103.45K

$ 9.87M
$ 9.87M$ 9.87M

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,896.21
999,993,896.21 999,993,896.21

999,993,896.21
999,993,896.21 999,993,896.21

100.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på New XAI gork er $ 9.87M, med et 24-timers handelsvolum på $ 103.45K. Den sirkulerende forsyningen på GORK er 999.99M, med en total tilgang på 999993896.21. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.87M.

New XAI gork (GORK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene New XAI gork for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00004317+0.44%
30 dager$ +0.00067+7.28%
60 dager$ +0.002226+29.13%
90 dager$ +0.004532+84.94%
New XAI gork Prisendring i dag

I dag registrerte GORK en endring på $ +0.00004317 (+0.44%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

New XAI gork 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00067 (+7.28%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

New XAI gork 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GORK en endring på $ +0.002226 (+29.13%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

New XAI gork 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.004532+84.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for New XAI gork (GORK)?

Sjekk ut New XAI gork Prishistorikk-siden nå.

Hva er New XAI gork (GORK)

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

New XAI gork er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere New XAI gork investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GORK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om New XAI gork på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din New XAI gork kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

New XAI gork Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil New XAI gork (GORK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine New XAI gork (GORK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for New XAI gork.

Sjekk New XAI gorkprisprognosen nå!

New XAI gork (GORK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak New XAI gork (GORK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GORK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe New XAI gork (GORK)

Leter du etter hvordan du kjøperNew XAI gork? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe New XAI gork på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GORK til lokale valutaer

1 New XAI gork(GORK) til VND
259.650105
1 New XAI gork(GORK) til AUD
A$0.01489917
1 New XAI gork(GORK) til GBP
0.00730158
1 New XAI gork(GORK) til EUR
0.00838695
1 New XAI gork(GORK) til USD
$0.009867
1 New XAI gork(GORK) til MYR
RM0.0414414
1 New XAI gork(GORK) til TRY
0.40819779
1 New XAI gork(GORK) til JPY
¥1.450449
1 New XAI gork(GORK) til ARS
ARS$14.55303564
1 New XAI gork(GORK) til RUB
0.8238945
1 New XAI gork(GORK) til INR
0.86918403
1 New XAI gork(GORK) til IDR
Rp164.44993422
1 New XAI gork(GORK) til KRW
13.7999862
1 New XAI gork(GORK) til PHP
0.56310969
1 New XAI gork(GORK) til EGP
￡E.0.47529339
1 New XAI gork(GORK) til BRL
R$0.05249244
1 New XAI gork(GORK) til CAD
C$0.01351779
1 New XAI gork(GORK) til BDT
1.20120858
1 New XAI gork(GORK) til NGN
14.74879692
1 New XAI gork(GORK) til COP
$38.54296875
1 New XAI gork(GORK) til ZAR
R.0.17119245
1 New XAI gork(GORK) til UAH
0.40770444
1 New XAI gork(GORK) til TZS
T.Sh.24.42319308
1 New XAI gork(GORK) til VES
Bs1.608321
1 New XAI gork(GORK) til CLP
$9.422985
1 New XAI gork(GORK) til PKR
Rs2.80064928
1 New XAI gork(GORK) til KZT
5.34209247
1 New XAI gork(GORK) til THB
฿0.31416528
1 New XAI gork(GORK) til TWD
NT$0.29827941
1 New XAI gork(GORK) til AED
د.إ0.03621189
1 New XAI gork(GORK) til CHF
Fr0.00779493
1 New XAI gork(GORK) til HKD
HK$0.07666659
1 New XAI gork(GORK) til AMD
֏3.7761009
1 New XAI gork(GORK) til MAD
.د.م0.08900034
1 New XAI gork(GORK) til MXN
$0.18165147
1 New XAI gork(GORK) til SAR
ريال0.03700125
1 New XAI gork(GORK) til ETB
Br1.41660519
1 New XAI gork(GORK) til KES
KSh1.27461906
1 New XAI gork(GORK) til JOD
د.أ0.006995703
1 New XAI gork(GORK) til PLN
0.03581721
1 New XAI gork(GORK) til RON
лв0.04262544
1 New XAI gork(GORK) til SEK
kr0.09284847
1 New XAI gork(GORK) til BGN
лв0.01637922
1 New XAI gork(GORK) til HUF
Ft3.28235622
1 New XAI gork(GORK) til CZK
0.20404956
1 New XAI gork(GORK) til KWD
د.ك0.003009435
1 New XAI gork(GORK) til ILS
0.03285711
1 New XAI gork(GORK) til BOB
Bs0.06818097
1 New XAI gork(GORK) til AZN
0.0167739
1 New XAI gork(GORK) til TJS
SM0.09235512
1 New XAI gork(GORK) til GEL
0.0266409
1 New XAI gork(GORK) til AOA
Kz8.99446119
1 New XAI gork(GORK) til BHD
.د.ب0.003719859
1 New XAI gork(GORK) til BMD
$0.009867
1 New XAI gork(GORK) til DKK
kr0.06265545
1 New XAI gork(GORK) til HNL
L0.25861407
1 New XAI gork(GORK) til MUR
0.44736978
1 New XAI gork(GORK) til NAD
$0.17119245
1 New XAI gork(GORK) til NOK
kr0.09817665
1 New XAI gork(GORK) til NZD
$0.0167739
1 New XAI gork(GORK) til PAB
B/.0.009867
1 New XAI gork(GORK) til PGK
K0.04124406
1 New XAI gork(GORK) til QAR
ر.ق0.03581721
1 New XAI gork(GORK) til RSD
дин.0.9837399
1 New XAI gork(GORK) til UZS
soʻm121.81472589
1 New XAI gork(GORK) til ALL
L0.81363282
1 New XAI gork(GORK) til ANG
ƒ0.01766193
1 New XAI gork(GORK) til AWG
ƒ0.0177606
1 New XAI gork(GORK) til BBD
$0.019734
1 New XAI gork(GORK) til BAM
KM0.01637922
1 New XAI gork(GORK) til BIF
Fr29.452995
1 New XAI gork(GORK) til BND
$0.01262976
1 New XAI gork(GORK) til BSD
$0.009867
1 New XAI gork(GORK) til JMD
$1.58276547
1 New XAI gork(GORK) til KHR
39.62646402
1 New XAI gork(GORK) til KMF
Fr4.124406
1 New XAI gork(GORK) til LAK
214.49999571
1 New XAI gork(GORK) til LKR
Rs2.98457016
1 New XAI gork(GORK) til MDL
L0.1628055
1 New XAI gork(GORK) til MGA
Ar43.65920559
1 New XAI gork(GORK) til MOP
P0.07903467
1 New XAI gork(GORK) til MVR
0.1509651
1 New XAI gork(GORK) til MWK
MK17.13019737
1 New XAI gork(GORK) til MZN
MT0.6305013
1 New XAI gork(GORK) til NPR
Rs1.39045764
1 New XAI gork(GORK) til PYG
70.470114
1 New XAI gork(GORK) til RWF
Fr14.297283
1 New XAI gork(GORK) til SBD
$0.0809094
1 New XAI gork(GORK) til SCR
0.15017574
1 New XAI gork(GORK) til SRD
$0.37583403
1 New XAI gork(GORK) til SVC
$0.08633625
1 New XAI gork(GORK) til SZL
L0.17119245
1 New XAI gork(GORK) til TMT
m0.0345345
1 New XAI gork(GORK) til TND
د.ت0.02871297
1 New XAI gork(GORK) til TTD
$0.06679959
1 New XAI gork(GORK) til UGX
Sh34.613436
1 New XAI gork(GORK) til XAF
Fr5.505786
1 New XAI gork(GORK) til XCD
$0.0266409
1 New XAI gork(GORK) til XOF
Fr5.505786
1 New XAI gork(GORK) til XPF
Fr0.996567
1 New XAI gork(GORK) til BWP
P0.13142844
1 New XAI gork(GORK) til BZD
$0.01983267
1 New XAI gork(GORK) til CVE
$0.92532726
1 New XAI gork(GORK) til DJF
Fr1.756326
1 New XAI gork(GORK) til DOP
$0.61195134
1 New XAI gork(GORK) til DZD
د.ج1.27856586
1 New XAI gork(GORK) til FJD
$0.02220075
1 New XAI gork(GORK) til GNF
Fr85.793565
1 New XAI gork(GORK) til GTQ
Q0.07558122
1 New XAI gork(GORK) til GYD
$2.06506443
1 New XAI gork(GORK) til ISK
kr1.193907

For en mer dyptgående forståelse av New XAI gork, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell New XAI gork nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om New XAI gork

Hvor mye er New XAI gork (GORK) verdt i dag?
Live GORK prisen i USD er 0.009867 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GORK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GORK til USD er $ 0.009867. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for New XAI gork?
Markedsverdien for GORK er $ 9.87M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GORK?
Den sirkulerende forsyningen av GORK er 999.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGORK ?
GORK oppnådde en ATH-pris på 0.08752514903536558 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GORK?
GORK så en ATL-pris på 0.004836667412946773 USD.
Hva er handelsvolumet til GORK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GORK er $ 103.45K USD.
Vil GORK gå høyere i år?
GORK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GORK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:22:50 (UTC+8)

New XAI gork (GORK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

