Holdstation (HOLDSTATION) Informasjon Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery. Offisiell nettside: https://holdstation.com/ Teknisk dokument: https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2 Kjøp HOLDSTATION nå!

Holdstation (HOLDSTATION) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Holdstation (HOLDSTATION), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.93M $ 14.93M $ 14.93M Total forsyning: $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M Sirkulerende forsyning: $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.66M $ 56.66M $ 56.66M All-time high: $ 5.261 $ 5.261 $ 5.261 All-Time Low: $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 Nåværende pris: $ 1.8887 $ 1.8887 $ 1.8887 Lær mer om Holdstation (HOLDSTATION) pris

Holdstation (HOLDSTATION) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Holdstation (HOLDSTATION) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOLDSTATION tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOLDSTATION tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOLDSTATIONs tokenomics, kan du utforske HOLDSTATION tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HOLDSTATION Interessert i å legge til Holdstation (HOLDSTATION) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HOLDSTATION, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HOLDSTATION på MEXC nå!

Holdstation (HOLDSTATION) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HOLDSTATION hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HOLDSTATION nå!

HOLDSTATION prisforutsigelse Vil du vite hvor HOLDSTATION kan være på vei? Vår HOLDSTATION prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HOLDSTATION tokenets prisforutsigelse nå!

