Hemule (HEMULE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hemule (HEMULE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hemule (HEMULE) Informasjon HEMULE is a cat-themed meme token inspired by Vitalik Buterin's family cat. Offisiell nettside: https://hemulebuterin.com/ Teknisk dokument: https://assets-global.website-files.com/6479df7499394fc4532f8293/65dff94c8a007914ea159381_Hemule_Roadmap_Official_v1.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xeaa63125dd63f10874f99cdbbb18410e7fc79dd3 Kjøp HEMULE nå!

Hemule (HEMULE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hemule (HEMULE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Total forsyning: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M Sirkulerende forsyning: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M All-time high: $ 0.03925 $ 0.03925 $ 0.03925 All-Time Low: $ 0.000051713415922712 $ 0.000051713415922712 $ 0.000051713415922712 Nåværende pris: $ 0.002338 $ 0.002338 $ 0.002338 Lær mer om Hemule (HEMULE) pris

Hemule (HEMULE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hemule (HEMULE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HEMULE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HEMULE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HEMULEs tokenomics, kan du utforske HEMULE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe HEMULE Interessert i å legge til Hemule (HEMULE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe HEMULE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper HEMULE på MEXC nå!

Hemule (HEMULE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HEMULE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HEMULE nå!

HEMULE prisforutsigelse Vil du vite hvor HEMULE kan være på vei? Vår HEMULE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HEMULE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!