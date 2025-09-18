Hva er GST (GST)

STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

GST er tilgjengelig på MEXC



GST (GST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GST (GST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GST tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvor mye er GST (GST) verdt i dag? Live GST prisen i USD er 0.005075 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GST-til-USD-pris? $ 0.005075 . Hva er markedsverdien for GST? Markedsverdien for GST er $ 19.90M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GST? Den sirkulerende forsyningen av GST er 3.92B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGST ? GST oppnådde en ATH-pris på 9.028265365361287 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GST? GST så en ATL-pris på 0.004775824485742633 USD . Hva er handelsvolumet til GST? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GST er $ 60.04K USD .

GST (GST) Viktige bransjeoppdateringer

