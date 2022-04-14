GST (GST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GST (GST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GST (GST) Informasjon STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Offisiell nettside: https://stepn.com/ Teknisk dokument: https://stepn.com/litePaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/AFbX8oGjGpmVFywbVouvhQSRmiW2aR1mohfahi4Y2AdB Kjøp GST nå!

GST (GST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GST (GST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.42M $ 19.42M $ 19.42M Total forsyning: $ 3.94B $ 3.94B $ 3.94B Sirkulerende forsyning: $ 3.93B $ 3.93B $ 3.93B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.47M $ 19.47M $ 19.47M All-time high: $ 9.4 $ 9.4 $ 9.4 All-Time Low: $ 0.004775824485742633 $ 0.004775824485742633 $ 0.004775824485742633 Nåværende pris: $ 0.004947 $ 0.004947 $ 0.004947 Lær mer om GST (GST) pris

GST (GST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GST (GST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GSTs tokenomics, kan du utforske GST tokenets livepris!

GST (GST) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GST hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

GST prisforutsigelse Vil du vite hvor GST kan være på vei? Vår GST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

