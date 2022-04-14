Triathon (GROW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Triathon (GROW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Triathon (GROW) Informasjon Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not. Offisiell nettside: https://www.triathon.space/ Teknisk dokument: https://triathon.gitbook.io/economic-paper/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x0C9aD20802E89BeA858ae2E8594843fAfA887CB3 Kjøp GROW nå!

Triathon (GROW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Triathon (GROW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M All-time high: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 All-Time Low: $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 Nåværende pris: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Lær mer om Triathon (GROW) pris

Triathon (GROW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Triathon (GROW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GROW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GROW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GROWs tokenomics, kan du utforske GROW tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GROW Interessert i å legge til Triathon (GROW) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GROW, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GROW på MEXC nå!

Triathon (GROW) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GROW hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GROW nå!

GROW prisforutsigelse Vil du vite hvor GROW kan være på vei? Vår GROW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GROW tokenets prisforutsigelse nå!

