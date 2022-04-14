Gode Chain (GODE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gode Chain (GODE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gode Chain (GODE) Informasjon Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases. Offisiell nettside: https://godechain.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x245d9f531757f83064aD808b4c9b220C703a4934 Kjøp GODE nå!

Gode Chain (GODE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gode Chain (GODE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.56M $ 5.56M $ 5.56M All-time high: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 All-Time Low: $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 Nåværende pris: $ 0.0005558 $ 0.0005558 $ 0.0005558 Lær mer om Gode Chain (GODE) pris

Gode Chain (GODE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gode Chain (GODE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GODE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GODE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GODEs tokenomics, kan du utforske GODE tokenets livepris!

Gode Chain (GODE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GODE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GODE nå!

GODE prisforutsigelse Vil du vite hvor GODE kan være på vei? Vår GODE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GODE tokenets prisforutsigelse nå!

