Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

NavnGODE

RangeringNo.7013

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)%0,00

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning10.000.000.000

Total forsyning10.000.000.000

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.6976398030440083,2022-06-16

Laveste pris0.000153823138845251,2025-04-10

Offentlig blokkjedeGODE

