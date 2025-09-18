Dagens Gode Chain livepris er 0.0005986 USD. Spor prisoppdateringer for GODE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GODE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gode Chain livepris er 0.0005986 USD. Spor prisoppdateringer for GODE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GODE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Gode Chain Logo

Gode Chain Pris(GODE)

1 GODE til USD livepris:

$0.0005986$0.0005986
-3.26%1D
USD
Gode Chain (GODE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:08:49 (UTC+8)

Gode Chain (GODE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-1.65%

-3.26%

-7.44%

-7.44%

Gode Chain (GODE) sanntidsprisen er $ 0.0005986. I løpet av de siste 24 timene har GODE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0005802 og et toppnivå på $ 0.000657, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GODE er $ 0.6976398030440083, mens den rekordlave prisen er $ 0.000153823138845251.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GODE endret seg med -1.65% i løpet av den siste timen, -3.26% over 24 timer og -7.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gode Chain (GODE) Markedsinformasjon

No.7089

0.00%

GODE

Nåværende markedsverdi på Gode Chain er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.98K. Den sirkulerende forsyningen på GODE er 0.00, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.99M.

Gode Chain (GODE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Gode Chain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000020172-3.26%
30 dager$ +0.000444+287.19%
60 dager$ +0.0004953+479.47%
90 dager$ +0.0005039+532.10%
Gode Chain Prisendring i dag

I dag registrerte GODE en endring på $ -0.000020172 (-3.26%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Gode Chain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000444 (+287.19%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Gode Chain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GODE en endring på $ +0.0004953 (+479.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Gode Chain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0005039+532.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Gode Chain (GODE)?

Sjekk ut Gode Chain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Gode Chain (GODE)

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

Gode Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gode Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GODE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Gode Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gode Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gode Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gode Chain (GODE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gode Chain (GODE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gode Chain.

Sjekk Gode Chainprisprognosen nå!

Gode Chain (GODE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gode Chain (GODE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GODE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gode Chain (GODE)

Leter du etter hvordan du kjøperGode Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gode Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GODE til lokale valutaer

1 Gode Chain(GODE) til VND
15.752159
1 Gode Chain(GODE) til AUD
A$0.000903886
1 Gode Chain(GODE) til GBP
0.000442964
1 Gode Chain(GODE) til EUR
0.00050881
1 Gode Chain(GODE) til USD
$0.0005986
1 Gode Chain(GODE) til MYR
RM0.00251412
1 Gode Chain(GODE) til TRY
0.024770068
1 Gode Chain(GODE) til JPY
¥0.0879942
1 Gode Chain(GODE) til ARS
ARS$0.882887112
1 Gode Chain(GODE) til RUB
0.0499831
1 Gode Chain(GODE) til INR
0.052730674
1 Gode Chain(GODE) til IDR
Rp9.976662676
1 Gode Chain(GODE) til KRW
0.836028704
1 Gode Chain(GODE) til PHP
0.034126186
1 Gode Chain(GODE) til EGP
￡E.0.028828576
1 Gode Chain(GODE) til BRL
R$0.003178566
1 Gode Chain(GODE) til CAD
C$0.000820082
1 Gode Chain(GODE) til BDT
0.072873564
1 Gode Chain(GODE) til NGN
0.894763336
1 Gode Chain(GODE) til COP
$2.33828125
1 Gode Chain(GODE) til ZAR
R.0.010373738
1 Gode Chain(GODE) til UAH
0.024734152
1 Gode Chain(GODE) til TZS
T.Sh.1.481678664
1 Gode Chain(GODE) til VES
Bs0.0975718
1 Gode Chain(GODE) til CLP
$0.571663
1 Gode Chain(GODE) til PKR
Rs0.169906624
1 Gode Chain(GODE) til KZT
0.324088026
1 Gode Chain(GODE) til THB
฿0.01903548
1 Gode Chain(GODE) til TWD
NT$0.018089692
1 Gode Chain(GODE) til AED
د.إ0.002196862
1 Gode Chain(GODE) til CHF
Fr0.000472894
1 Gode Chain(GODE) til HKD
HK$0.004651122
1 Gode Chain(GODE) til AMD
֏0.22908422
1 Gode Chain(GODE) til MAD
.د.م0.005399372
1 Gode Chain(GODE) til MXN
$0.011008254
1 Gode Chain(GODE) til SAR
ريال0.00224475
1 Gode Chain(GODE) til ETB
Br0.085941002
1 Gode Chain(GODE) til KES
KSh0.077327148
1 Gode Chain(GODE) til JOD
د.أ0.0004244074
1 Gode Chain(GODE) til PLN
0.002166932
1 Gode Chain(GODE) til RON
лв0.002585952
1 Gode Chain(GODE) til SEK
kr0.005632826
1 Gode Chain(GODE) til BGN
лв0.000993676
1 Gode Chain(GODE) til HUF
Ft0.198866892
1 Gode Chain(GODE) til CZK
0.012379048
1 Gode Chain(GODE) til KWD
د.ك0.000182573
1 Gode Chain(GODE) til ILS
0.001993338
1 Gode Chain(GODE) til BOB
Bs0.004136326
1 Gode Chain(GODE) til AZN
0.00101762
1 Gode Chain(GODE) til TJS
SM0.005602896
1 Gode Chain(GODE) til GEL
0.00161622
1 Gode Chain(GODE) til AOA
Kz0.545665802
1 Gode Chain(GODE) til BHD
.د.ب0.0002256722
1 Gode Chain(GODE) til BMD
$0.0005986
1 Gode Chain(GODE) til DKK
kr0.00380111
1 Gode Chain(GODE) til HNL
L0.015689306
1 Gode Chain(GODE) til MUR
0.027140524
1 Gode Chain(GODE) til NAD
$0.01038571
1 Gode Chain(GODE) til NOK
kr0.005950084
1 Gode Chain(GODE) til NZD
$0.00101762
1 Gode Chain(GODE) til PAB
B/.0.0005986
1 Gode Chain(GODE) til PGK
K0.002502148
1 Gode Chain(GODE) til QAR
ر.ق0.002172918
1 Gode Chain(GODE) til RSD
дин.0.059698378
1 Gode Chain(GODE) til UZS
soʻm7.390118062
1 Gode Chain(GODE) til ALL
L0.049360556
1 Gode Chain(GODE) til ANG
ƒ0.001071494
1 Gode Chain(GODE) til AWG
ƒ0.00107748
1 Gode Chain(GODE) til BBD
$0.0011972
1 Gode Chain(GODE) til BAM
KM0.000993676
1 Gode Chain(GODE) til BIF
Fr1.786821
1 Gode Chain(GODE) til BND
$0.000766208
1 Gode Chain(GODE) til BSD
$0.0005986
1 Gode Chain(GODE) til JMD
$0.096021426
1 Gode Chain(GODE) til KHR
2.404013516
1 Gode Chain(GODE) til KMF
Fr0.2502148
1 Gode Chain(GODE) til LAK
13.013043218
1 Gode Chain(GODE) til LKR
Rs0.181064528
1 Gode Chain(GODE) til MDL
L0.0098769
1 Gode Chain(GODE) til MGA
Ar2.648667322
1 Gode Chain(GODE) til MOP
P0.004794786
1 Gode Chain(GODE) til MVR
0.00915858
1 Gode Chain(GODE) til MWK
MK1.039235446
1 Gode Chain(GODE) til MZN
MT0.03825054
1 Gode Chain(GODE) til NPR
Rs0.084354712
1 Gode Chain(GODE) til PYG
4.2752012
1 Gode Chain(GODE) til RWF
Fr0.8673714
1 Gode Chain(GODE) til SBD
$0.00490852
1 Gode Chain(GODE) til SCR
0.008577938
1 Gode Chain(GODE) til SRD
$0.022800674
1 Gode Chain(GODE) til SVC
$0.00523775
1 Gode Chain(GODE) til SZL
L0.01038571
1 Gode Chain(GODE) til TMT
m0.0020951
1 Gode Chain(GODE) til TND
د.ت0.001741926
1 Gode Chain(GODE) til TTD
$0.004052522
1 Gode Chain(GODE) til UGX
Sh2.0998888
1 Gode Chain(GODE) til XAF
Fr0.3340188
1 Gode Chain(GODE) til XCD
$0.00161622
1 Gode Chain(GODE) til XOF
Fr0.3340188
1 Gode Chain(GODE) til XPF
Fr0.0604586
1 Gode Chain(GODE) til BWP
P0.007973352
1 Gode Chain(GODE) til BZD
$0.001203186
1 Gode Chain(GODE) til CVE
$0.056136708
1 Gode Chain(GODE) til DJF
Fr0.1059522
1 Gode Chain(GODE) til DOP
$0.037125172
1 Gode Chain(GODE) til DZD
د.ج0.077554616
1 Gode Chain(GODE) til FJD
$0.00134685
1 Gode Chain(GODE) til GNF
Fr5.204827
1 Gode Chain(GODE) til GTQ
Q0.004585276
1 Gode Chain(GODE) til GYD
$0.125280994
1 Gode Chain(GODE) til ISK
kr0.0724306

Gode Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gode Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Gode Chain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Gode Chain

Hvor mye er Gode Chain (GODE) verdt i dag?
Live GODE prisen i USD er 0.0005986 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GODE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GODE til USD er $ 0.0005986. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gode Chain?
Markedsverdien for GODE er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GODE?
Den sirkulerende forsyningen av GODE er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGODE ?
GODE oppnådde en ATH-pris på 0.6976398030440083 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GODE?
GODE så en ATL-pris på 0.000153823138845251 USD.
Hva er handelsvolumet til GODE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GODE er $ 4.98K USD.
Vil GODE gå høyere i år?
GODE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GODE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:08:49 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

