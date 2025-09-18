Dagens GamerCoin livepris er 0.02166 USD. Spor prisoppdateringer for GHX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GHX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GamerCoin livepris er 0.02166 USD. Spor prisoppdateringer for GHX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GHX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GHX

GHX Prisinformasjon

GHX teknisk dokument

GHX Offisiell nettside

GHX tokenomics

GHX Prisprognose

GHX-historikk

GHX Kjøpeguide

GHX-til-fiat-valutakonverter

GHX Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

GamerCoin Logo

GamerCoin Pris(GHX)

1 GHX til USD livepris:

$0.02167
$0.02167$0.02167
0.00%1D
USD
GamerCoin (GHX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:52:08 (UTC+8)

GamerCoin (GHX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02152
$ 0.02152$ 0.02152
24 timer lav
$ 0.02245
$ 0.02245$ 0.02245
24 timer høy

$ 0.02152
$ 0.02152$ 0.02152

$ 0.02245
$ 0.02245$ 0.02245

$ 0.86724495
$ 0.86724495$ 0.86724495

$ 0.004504326610072382
$ 0.004504326610072382$ 0.004504326610072382

+0.27%

0.00%

-6.72%

-6.72%

GamerCoin (GHX) sanntidsprisen er $ 0.02166. I løpet av de siste 24 timene har GHX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02152 og et toppnivå på $ 0.02245, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GHX er $ 0.86724495, mens den rekordlave prisen er $ 0.004504326610072382.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GHX endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -6.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GamerCoin (GHX) Markedsinformasjon

No.1057

$ 14.08M
$ 14.08M$ 14.08M

$ 59.59K
$ 59.59K$ 59.59K

$ 17.50M
$ 17.50M$ 17.50M

649.97M
649.97M 649.97M

808,000,000
808,000,000 808,000,000

808,000,000
808,000,000 808,000,000

80.44%

ETH

Nåværende markedsverdi på GamerCoin er $ 14.08M, med et 24-timers handelsvolum på $ 59.59K. Den sirkulerende forsyningen på GHX er 649.97M, med en total tilgang på 808000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.50M.

GamerCoin (GHX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene GamerCoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00208-8.77%
60 dager$ -0.00715-24.82%
90 dager$ -0.00626-22.43%
GamerCoin Prisendring i dag

I dag registrerte GHX en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

GamerCoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00208 (-8.77%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

GamerCoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GHX en endring på $ -0.00715 (-24.82%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

GamerCoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00626-22.43% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for GamerCoin (GHX)?

Sjekk ut GamerCoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er GamerCoin (GHX)

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

GamerCoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere GamerCoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GHX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om GamerCoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din GamerCoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

GamerCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GamerCoin (GHX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GamerCoin (GHX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GamerCoin.

Sjekk GamerCoinprisprognosen nå!

GamerCoin (GHX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GamerCoin (GHX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GHX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe GamerCoin (GHX)

Leter du etter hvordan du kjøperGamerCoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe GamerCoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GHX til lokale valutaer

1 GamerCoin(GHX) til VND
569.9829
1 GamerCoin(GHX) til AUD
A$0.0327066
1 GamerCoin(GHX) til GBP
0.0160284
1 GamerCoin(GHX) til EUR
0.018411
1 GamerCoin(GHX) til USD
$0.02166
1 GamerCoin(GHX) til MYR
RM0.090972
1 GamerCoin(GHX) til TRY
0.8962908
1 GamerCoin(GHX) til JPY
¥3.18402
1 GamerCoin(GHX) til ARS
ARS$31.9467672
1 GamerCoin(GHX) til RUB
1.8083934
1 GamerCoin(GHX) til INR
1.9080294
1 GamerCoin(GHX) til IDR
Rp360.9998556
1 GamerCoin(GHX) til KRW
30.2512224
1 GamerCoin(GHX) til PHP
1.2359196
1 GamerCoin(GHX) til EGP
￡E.1.0433622
1 GamerCoin(GHX) til BRL
R$0.1152312
1 GamerCoin(GHX) til CAD
C$0.0296742
1 GamerCoin(GHX) til BDT
2.6368884
1 GamerCoin(GHX) til NGN
32.3765016
1 GamerCoin(GHX) til COP
$84.609375
1 GamerCoin(GHX) til ZAR
R.0.3753678
1 GamerCoin(GHX) til UAH
0.8949912
1 GamerCoin(GHX) til TZS
T.Sh.53.6136984
1 GamerCoin(GHX) til VES
Bs3.53058
1 GamerCoin(GHX) til CLP
$20.6853
1 GamerCoin(GHX) til PKR
Rs6.1479744
1 GamerCoin(GHX) til KZT
11.7269406
1 GamerCoin(GHX) til THB
฿0.688788
1 GamerCoin(GHX) til TWD
NT$0.6547818
1 GamerCoin(GHX) til AED
د.إ0.0794922
1 GamerCoin(GHX) til CHF
Fr0.0171114
1 GamerCoin(GHX) til HKD
HK$0.1682982
1 GamerCoin(GHX) til AMD
֏8.289282
1 GamerCoin(GHX) til MAD
.د.م0.1953732
1 GamerCoin(GHX) til MXN
$0.3983274
1 GamerCoin(GHX) til SAR
ريال0.081225
1 GamerCoin(GHX) til ETB
Br3.1097262
1 GamerCoin(GHX) til KES
KSh2.7980388
1 GamerCoin(GHX) til JOD
د.أ0.01535694
1 GamerCoin(GHX) til PLN
0.0784092
1 GamerCoin(GHX) til RON
лв0.0933546
1 GamerCoin(GHX) til SEK
kr0.2038206
1 GamerCoin(GHX) til BGN
лв0.0359556
1 GamerCoin(GHX) til HUF
Ft7.1958852
1 GamerCoin(GHX) til CZK
0.4477122
1 GamerCoin(GHX) til KWD
د.ك0.0066063
1 GamerCoin(GHX) til ILS
0.0721278
1 GamerCoin(GHX) til BOB
Bs0.1496706
1 GamerCoin(GHX) til AZN
0.036822
1 GamerCoin(GHX) til TJS
SM0.2027376
1 GamerCoin(GHX) til GEL
0.058482
1 GamerCoin(GHX) til AOA
Kz19.7446062
1 GamerCoin(GHX) til BHD
.د.ب0.00816582
1 GamerCoin(GHX) til BMD
$0.02166
1 GamerCoin(GHX) til DKK
kr0.137541
1 GamerCoin(GHX) til HNL
L0.5677086
1 GamerCoin(GHX) til MUR
0.9820644
1 GamerCoin(GHX) til NAD
$0.375801
1 GamerCoin(GHX) til NOK
kr0.2153004
1 GamerCoin(GHX) til NZD
$0.036822
1 GamerCoin(GHX) til PAB
B/.0.02166
1 GamerCoin(GHX) til PGK
K0.0905388
1 GamerCoin(GHX) til QAR
ر.ق0.0786258
1 GamerCoin(GHX) til RSD
дин.2.1599352
1 GamerCoin(GHX) til UZS
soʻm267.4072122
1 GamerCoin(GHX) til ALL
L1.7860836
1 GamerCoin(GHX) til ANG
ƒ0.0387714
1 GamerCoin(GHX) til AWG
ƒ0.038988
1 GamerCoin(GHX) til BBD
$0.04332
1 GamerCoin(GHX) til BAM
KM0.0359556
1 GamerCoin(GHX) til BIF
Fr64.6551
1 GamerCoin(GHX) til BND
$0.0277248
1 GamerCoin(GHX) til BSD
$0.02166
1 GamerCoin(GHX) til JMD
$3.4744806
1 GamerCoin(GHX) til KHR
86.9878596
1 GamerCoin(GHX) til KMF
Fr9.05388
1 GamerCoin(GHX) til LAK
470.8695558
1 GamerCoin(GHX) til LKR
Rs6.5517168
1 GamerCoin(GHX) til MDL
L0.35739
1 GamerCoin(GHX) til MGA
Ar95.8405182
1 GamerCoin(GHX) til MOP
P0.1734966
1 GamerCoin(GHX) til MVR
0.331398
1 GamerCoin(GHX) til MWK
MK37.6041426
1 GamerCoin(GHX) til MZN
MT1.384074
1 GamerCoin(GHX) til NPR
Rs3.0523272
1 GamerCoin(GHX) til PYG
154.69572
1 GamerCoin(GHX) til RWF
Fr31.38534
1 GamerCoin(GHX) til SBD
$0.177612
1 GamerCoin(GHX) til SCR
0.3103878
1 GamerCoin(GHX) til SRD
$0.8250294
1 GamerCoin(GHX) til SVC
$0.189525
1 GamerCoin(GHX) til SZL
L0.375801
1 GamerCoin(GHX) til TMT
m0.07581
1 GamerCoin(GHX) til TND
د.ت0.0630306
1 GamerCoin(GHX) til TTD
$0.1466382
1 GamerCoin(GHX) til UGX
Sh75.98328
1 GamerCoin(GHX) til XAF
Fr12.08628
1 GamerCoin(GHX) til XCD
$0.058482
1 GamerCoin(GHX) til XOF
Fr12.08628
1 GamerCoin(GHX) til XPF
Fr2.18766
1 GamerCoin(GHX) til BWP
P0.2885112
1 GamerCoin(GHX) til BZD
$0.0435366
1 GamerCoin(GHX) til CVE
$2.0312748
1 GamerCoin(GHX) til DJF
Fr3.83382
1 GamerCoin(GHX) til DOP
$1.3433532
1 GamerCoin(GHX) til DZD
د.ج2.8062696
1 GamerCoin(GHX) til FJD
$0.048735
1 GamerCoin(GHX) til GNF
Fr188.3337
1 GamerCoin(GHX) til GTQ
Q0.1659156
1 GamerCoin(GHX) til GYD
$4.5332214
1 GamerCoin(GHX) til ISK
kr2.62086

GamerCoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av GamerCoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell GamerCoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om GamerCoin

Hvor mye er GamerCoin (GHX) verdt i dag?
Live GHX prisen i USD er 0.02166 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GHX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GHX til USD er $ 0.02166. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GamerCoin?
Markedsverdien for GHX er $ 14.08M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GHX?
Den sirkulerende forsyningen av GHX er 649.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGHX ?
GHX oppnådde en ATH-pris på 0.86724495 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GHX?
GHX så en ATL-pris på 0.004504326610072382 USD.
Hva er handelsvolumet til GHX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GHX er $ 59.59K USD.
Vil GHX gå høyere i år?
GHX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GHX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:52:08 (UTC+8)

GamerCoin (GHX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GHX-til-USD-kalkulator

Beløp

GHX
GHX
USD
USD

1 GHX = 0.02166 USD

Handle GHX

GHXUSDT
$0.02167
$0.02167$0.02167
+0.18%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker