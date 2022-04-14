GamerCoin (GHX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GamerCoin (GHX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GamerCoin (GHX) Informasjon GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean. Offisiell nettside: https://gamercoin.com/ Teknisk dokument: https://docs.gamercoin.com/gamercoin-ghx-documentation-1 Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Cy52Ts2GwSzdkhCihB5i1Vu6sApzgqktNNFyHbsdgwm7 Kjøp GHX nå!

GamerCoin (GHX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GamerCoin (GHX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.97M $ 13.97M $ 13.97M Total forsyning: $ 808.00M $ 808.00M $ 808.00M Sirkulerende forsyning: $ 649.97M $ 649.97M $ 649.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.36M $ 17.36M $ 17.36M All-time high: $ 0.3605 $ 0.3605 $ 0.3605 All-Time Low: $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 $ 0.004504326610072382 Nåværende pris: $ 0.02149 $ 0.02149 $ 0.02149 Lær mer om GamerCoin (GHX) pris

GamerCoin (GHX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GamerCoin (GHX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GHX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GHX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GHXs tokenomics, kan du utforske GHX tokenets livepris!

