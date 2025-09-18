Hva er GEODNET (GEOD)

GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

GEODNET er tilgjengelig på MEXC











Hvor mye vil GEODNET (GEOD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GEODNET (GEOD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GEODNET.

Folk spør også: Andre spørsmål om GEODNET Hvor mye er GEODNET (GEOD) verdt i dag? Live GEOD prisen i USD er 0.186 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GEOD-til-USD-pris? $ 0.186 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GEOD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for GEODNET? Markedsverdien for GEOD er $ 58.99M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GEOD? Den sirkulerende forsyningen av GEOD er 317.16M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGEOD ? GEOD oppnådde en ATH-pris på 0.374641892980259 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GEOD? GEOD så en ATL-pris på 0.008935486253898114 USD . Hva er handelsvolumet til GEOD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GEOD er $ 142.11K USD . Vil GEOD gå høyere i år? GEOD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GEOD prisprognosen for en mer grundig analyse.

GEODNET (GEOD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

