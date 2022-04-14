GEODNET (GEOD) tokenomics

GEODNET (GEOD) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i GEODNET (GEOD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

GEODNET (GEOD) Informasjon

GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.

Offisiell nettside:
https://www.geodnet.com
Teknisk dokument:
https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu

GEODNET (GEOD) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GEODNET (GEOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 60.04M
$ 60.04M$ 60.04M
Total forsyning:
$ 989.29M
$ 989.29M$ 989.29M
Sirkulerende forsyning:
$ 317.16M
$ 317.16M$ 317.16M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 189.30M
$ 189.30M$ 189.30M
All-time high:
$ 0.3899
$ 0.3899$ 0.3899
All-Time Low:
$ 0.008935486253898114
$ 0.008935486253898114$ 0.008935486253898114
Nåværende pris:
$ 0.1893
$ 0.1893$ 0.1893

GEODNET (GEOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak GEODNET (GEOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet GEOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange GEOD tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår GEODs tokenomics, kan du utforske GEOD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GEOD

Interessert i å legge til GEODNET (GEOD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GEOD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

GEODNET (GEOD) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til GEOD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

GEOD prisforutsigelse

Vil du vite hvor GEOD kan være på vei? Vår GEOD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.