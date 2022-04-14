GEODNET (GEOD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GEODNET (GEOD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GEODNET (GEOD) Informasjon GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems. Offisiell nettside: https://www.geodnet.com Teknisk dokument: https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu Kjøp GEOD nå!

GEODNET (GEOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GEODNET (GEOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 60.04M $ 60.04M $ 60.04M Total forsyning: $ 989.29M $ 989.29M $ 989.29M Sirkulerende forsyning: $ 317.16M $ 317.16M $ 317.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 189.30M $ 189.30M $ 189.30M All-time high: $ 0.3899 $ 0.3899 $ 0.3899 All-Time Low: $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 Nåværende pris: $ 0.1893 $ 0.1893 $ 0.1893 Lær mer om GEODNET (GEOD) pris

GEODNET (GEOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GEODNET (GEOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GEOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GEOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GEODs tokenomics, kan du utforske GEOD tokenets livepris!

GEODNET (GEOD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GEOD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GEOD nå!

GEOD prisforutsigelse Vil du vite hvor GEOD kan være på vei? Vår GEOD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GEOD tokenets prisforutsigelse nå!

