Gelato Network (GEL) Informasjon Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure. Offisiell nettside: https://gelato.network/ Teknisk dokument: https://docs.gelato.network/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05 Kjøp GEL nå!

Gelato Network (GEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gelato Network (GEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.11M $ 18.11M $ 18.11M Total forsyning: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Sirkulerende forsyning: $ 259.53M $ 259.53M $ 259.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.36M $ 29.36M $ 29.36M All-time high: $ 4.4999 $ 4.4999 $ 4.4999 All-Time Low: $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 Nåværende pris: $ 0.0698 $ 0.0698 $ 0.0698 Lær mer om Gelato Network (GEL) pris

Gelato Network (GEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gelato Network (GEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GELs tokenomics, kan du utforske GEL tokenets livepris!

