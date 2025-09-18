Dagens Gelato Network livepris er 0.07067 USD. Spor prisoppdateringer for GEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gelato Network livepris er 0.07067 USD. Spor prisoppdateringer for GEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Gelato Network Logo

Gelato Network Pris(GEL)

1 GEL til USD livepris:

$0.07057
$0.07057$0.07057
+4.16%1D
USD
Gelato Network (GEL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:08:00 (UTC+8)

Gelato Network (GEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.06693
$ 0.06693$ 0.06693
24 timer lav
$ 0.07547
$ 0.07547$ 0.07547
24 timer høy

$ 0.06693
$ 0.06693$ 0.06693

$ 0.07547
$ 0.07547$ 0.07547

$ 4.248103084399532
$ 4.248103084399532$ 4.248103084399532

$ 0.032974778219578824
$ 0.032974778219578824$ 0.032974778219578824

-3.05%

+4.16%

+3.68%

+3.68%

Gelato Network (GEL) sanntidsprisen er $ 0.07067. I løpet av de siste 24 timene har GEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06693 og et toppnivå på $ 0.07547, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GEL er $ 4.248103084399532, mens den rekordlave prisen er $ 0.032974778219578824.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GEL endret seg med -3.05% i løpet av den siste timen, +4.16% over 24 timer og +3.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gelato Network (GEL) Markedsinformasjon

No.969

$ 18.34M
$ 18.34M$ 18.34M

$ 100.35K
$ 100.35K$ 100.35K

$ 29.73M
$ 29.73M$ 29.73M

259.53M
259.53M 259.53M

420,690,000
420,690,000 420,690,000

ETH

Nåværende markedsverdi på Gelato Network er $ 18.34M, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.35K. Den sirkulerende forsyningen på GEL er 259.53M, med en total tilgang på 420690000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.73M.

Gelato Network (GEL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Gelato Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0028185+4.16%
30 dager$ +0.01001+16.50%
60 dager$ -0.00167-2.31%
90 dager$ +0.03398+92.61%
Gelato Network Prisendring i dag

I dag registrerte GEL en endring på $ +0.0028185 (+4.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Gelato Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.01001 (+16.50%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Gelato Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GEL en endring på $ -0.00167 (-2.31%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Gelato Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.03398+92.61% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Gelato Network (GEL)?

Sjekk ut Gelato Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Gelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Gelato Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gelato Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GEL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Gelato Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gelato Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gelato Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gelato Network (GEL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gelato Network (GEL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gelato Network.

Sjekk Gelato Networkprisprognosen nå!

Gelato Network (GEL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gelato Network (GEL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GEL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gelato Network (GEL)

Leter du etter hvordan du kjøperGelato Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gelato Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GEL til lokale valutaer

1 Gelato Network(GEL) til VND
1,859.68105
1 Gelato Network(GEL) til AUD
A$0.1067117
1 Gelato Network(GEL) til GBP
0.0522958
1 Gelato Network(GEL) til EUR
0.0600695
1 Gelato Network(GEL) til USD
$0.07067
1 Gelato Network(GEL) til MYR
RM0.296814
1 Gelato Network(GEL) til TRY
2.9222045
1 Gelato Network(GEL) til JPY
¥10.38849
1 Gelato Network(GEL) til ARS
ARS$104.2325964
1 Gelato Network(GEL) til RUB
5.879744
1 Gelato Network(GEL) til INR
6.2253203
1 Gelato Network(GEL) til IDR
Rp1,177.8328622
1 Gelato Network(GEL) til KRW
98.7005488
1 Gelato Network(GEL) til PHP
4.0324302
1 Gelato Network(GEL) til EGP
￡E.3.4034672
1 Gelato Network(GEL) til BRL
R$0.3759644
1 Gelato Network(GEL) til CAD
C$0.0968179
1 Gelato Network(GEL) til BDT
8.6033658
1 Gelato Network(GEL) til NGN
105.6346892
1 Gelato Network(GEL) til COP
$274.9805035
1 Gelato Network(GEL) til ZAR
R.1.2261245
1 Gelato Network(GEL) til UAH
2.9200844
1 Gelato Network(GEL) til TZS
T.Sh.174.9252108
1 Gelato Network(GEL) til VES
Bs11.51921
1 Gelato Network(GEL) til CLP
$67.48985
1 Gelato Network(GEL) til PKR
Rs20.0589728
1 Gelato Network(GEL) til KZT
38.2614447
1 Gelato Network(GEL) til THB
฿2.2501328
1 Gelato Network(GEL) til TWD
NT$2.1356474
1 Gelato Network(GEL) til AED
د.إ0.2593589
1 Gelato Network(GEL) til CHF
Fr0.0558293
1 Gelato Network(GEL) til HKD
HK$0.5491059
1 Gelato Network(GEL) til AMD
֏27.045409
1 Gelato Network(GEL) til MAD
.د.م0.6374434
1 Gelato Network(GEL) til MXN
$1.2967945
1 Gelato Network(GEL) til SAR
ريال0.2650125
1 Gelato Network(GEL) til ETB
Br10.1460919
1 Gelato Network(GEL) til KES
KSh9.1291506
1 Gelato Network(GEL) til JOD
د.أ0.05010503
1 Gelato Network(GEL) til PLN
0.2558254
1 Gelato Network(GEL) til RON
лв0.3045877
1 Gelato Network(GEL) til SEK
kr0.664298
1 Gelato Network(GEL) til BGN
лв0.1173122
1 Gelato Network(GEL) til HUF
Ft23.4857611
1 Gelato Network(GEL) til CZK
1.4600422
1 Gelato Network(GEL) til KWD
د.ك0.02155435
1 Gelato Network(GEL) til ILS
0.2353311
1 Gelato Network(GEL) til BOB
Bs0.4883297
1 Gelato Network(GEL) til AZN
0.120139
1 Gelato Network(GEL) til TJS
SM0.6614712
1 Gelato Network(GEL) til GEL
0.190809
1 Gelato Network(GEL) til AOA
Kz64.4206519
1 Gelato Network(GEL) til BHD
.د.ب0.02664259
1 Gelato Network(GEL) til BMD
$0.07067
1 Gelato Network(GEL) til DKK
kr0.4480478
1 Gelato Network(GEL) til HNL
L1.8522607
1 Gelato Network(GEL) til MUR
3.2041778
1 Gelato Network(GEL) til NAD
$1.2261245
1 Gelato Network(GEL) til NOK
kr0.7017531
1 Gelato Network(GEL) til NZD
$0.120139
1 Gelato Network(GEL) til PAB
B/.0.07067
1 Gelato Network(GEL) til PGK
K0.2954006
1 Gelato Network(GEL) til QAR
ر.ق0.2565321
1 Gelato Network(GEL) til RSD
дин.7.0429722
1 Gelato Network(GEL) til UZS
soʻm872.4684989
1 Gelato Network(GEL) til ALL
L5.8274482
1 Gelato Network(GEL) til ANG
ƒ0.1264993
1 Gelato Network(GEL) til AWG
ƒ0.127206
1 Gelato Network(GEL) til BBD
$0.14134
1 Gelato Network(GEL) til BAM
KM0.1173122
1 Gelato Network(GEL) til BIF
Fr210.94995
1 Gelato Network(GEL) til BND
$0.0904576
1 Gelato Network(GEL) til BSD
$0.07067
1 Gelato Network(GEL) til JMD
$11.3361747
1 Gelato Network(GEL) til KHR
283.8149602
1 Gelato Network(GEL) til KMF
Fr29.54006
1 Gelato Network(GEL) til LAK
1,536.3043171
1 Gelato Network(GEL) til LKR
Rs21.3762616
1 Gelato Network(GEL) til MDL
L1.166055
1 Gelato Network(GEL) til MGA
Ar312.6984959
1 Gelato Network(GEL) til MOP
P0.5660667
1 Gelato Network(GEL) til MVR
1.081251
1 Gelato Network(GEL) til MWK
MK122.6908937
1 Gelato Network(GEL) til MZN
MT4.515813
1 Gelato Network(GEL) til NPR
Rs9.9588164
1 Gelato Network(GEL) til PYG
504.72514
1 Gelato Network(GEL) til RWF
Fr102.40083
1 Gelato Network(GEL) til SBD
$0.579494
1 Gelato Network(GEL) til SCR
1.0755974
1 Gelato Network(GEL) til SRD
$2.6918203
1 Gelato Network(GEL) til SVC
$0.6183625
1 Gelato Network(GEL) til SZL
L1.2261245
1 Gelato Network(GEL) til TMT
m0.247345
1 Gelato Network(GEL) til TND
د.ت0.2056497
1 Gelato Network(GEL) til TTD
$0.4784359
1 Gelato Network(GEL) til UGX
Sh247.91036
1 Gelato Network(GEL) til XAF
Fr39.43386
1 Gelato Network(GEL) til XCD
$0.190809
1 Gelato Network(GEL) til XOF
Fr39.43386
1 Gelato Network(GEL) til XPF
Fr7.13767
1 Gelato Network(GEL) til BWP
P0.9413244
1 Gelato Network(GEL) til BZD
$0.1420467
1 Gelato Network(GEL) til CVE
$6.6274326
1 Gelato Network(GEL) til DJF
Fr12.57926
1 Gelato Network(GEL) til DOP
$4.3829534
1 Gelato Network(GEL) til DZD
د.ج9.1538851
1 Gelato Network(GEL) til FJD
$0.1590075
1 Gelato Network(GEL) til GNF
Fr614.47565
1 Gelato Network(GEL) til GTQ
Q0.5413322
1 Gelato Network(GEL) til GYD
$14.7905243
1 Gelato Network(GEL) til ISK
kr8.55107

For en mer dyptgående forståelse av Gelato Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Gelato Network

Hvor mye er Gelato Network (GEL) verdt i dag?
Live GEL prisen i USD er 0.07067 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GEL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GEL til USD er $ 0.07067. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gelato Network?
Markedsverdien for GEL er $ 18.34M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GEL?
Den sirkulerende forsyningen av GEL er 259.53M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGEL ?
GEL oppnådde en ATH-pris på 4.248103084399532 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GEL?
GEL så en ATL-pris på 0.032974778219578824 USD.
Hva er handelsvolumet til GEL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GEL er $ 100.35K USD.
Vil GEL gå høyere i år?
GEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GEL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:08:00 (UTC+8)

Gelato Network (GEL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

