Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Gelato Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0703 $0.0703 $0.0703 -1.80% USD Faktisk Prediksjon Gelato Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Gelato Network (GEL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Gelato Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0703 i 2025. Gelato Network (GEL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Gelato Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.073815 i 2026. Gelato Network (GEL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GEL for 2027 $ 0.077505 med en 10.25% vekstrate. Gelato Network (GEL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GEL for 2028 $ 0.081381 med en 15.76% vekstrate. Gelato Network (GEL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GEL for 2029 $ 0.085450 med en 21.55% vekstrate. Gelato Network (GEL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GEL for 2030 $ 0.089722 med en 27.63% vekstrate. Gelato Network (GEL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Gelato Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.146148. Gelato Network (GEL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Gelato Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.238060. År Pris Vekst 2025 $ 0.0703 0.00%

2026 $ 0.073815 5.00%

2027 $ 0.077505 10.25%

2028 $ 0.081381 15.76%

2029 $ 0.085450 21.55%

2030 $ 0.089722 27.63%

2031 $ 0.094208 34.01%

2032 $ 0.098919 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.103865 47.75%

2034 $ 0.109058 55.13%

2035 $ 0.114511 62.89%

2036 $ 0.120236 71.03%

2037 $ 0.126248 79.59%

2038 $ 0.132561 88.56%

2039 $ 0.139189 97.99%

2040 $ 0.146148 107.89% Vis mer Kortsiktig Gelato Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.0703 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.070309 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.070367 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.070588 0.41% Gelato Network (GEL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GEL September 21, 2025(I dag) er $0.0703 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Gelato Network (GEL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GEL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.070309 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Gelato Network (GEL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GEL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.070367 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Gelato Network (GEL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GEL $0.070588 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Gelato Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0703$ 0.0703 $ 0.0703 Prisendring (24 t) -1.79% Markedsverdi $ 18.24M$ 18.24M $ 18.24M Opplagsforsyning 259.53M 259.53M 259.53M Volum (24 timer) $ 99.82K$ 99.82K $ 99.82K Volum (24 timer) -- Den siste GEL-prisen er $ 0.0703. Den har en 24-timers endring på -1.80%, med et 24-timers handelsvolum på $ 99.82K. Videre har GEL en sirkulerende forsyning på 259.53M og total markedsverdi på $ 18.24M. Se GEL livepris

Gelato Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Gelato Network direktepris, er gjeldende pris for Gelato Network 0.0703USD. Den sirkulerende forsyningen av Gelato Network(GEL) er 0.00 GEL , som gir den en markedsverdi på $18.24M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000589 $ 0.0744 $ 0.06828

7 dager 0.02% $ 0.001539 $ 0.07547 $ 0.06133

30 dager 0.15% $ 0.009410 $ 0.08328 $ 0.0509 24-timers ytelse De siste 24 timene har Gelato Network vist en prisbevegelse på $-0.000589 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Gelato Network handlet på en topp på $0.07547 og en bunn på $0.06133 . Det så en prisendring på 0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til GEL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Gelato Network opplevd en 0.15% endring, som gjenspeiler omtrent $0.009410 av dens verdi. Dette indikerer at GEL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Gelato Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full GEL prishistorikk

Hvordan fungerer Gelato Network (GEL) prisforutsigelsesmodul? Gelato Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GEL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Gelato Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GEL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Gelato Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GEL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GEL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Gelato Network.

Hvorfor er GEL-prisforutsigelse viktig?

GEL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GEL nå? I følge dine forutsigelser vil GEL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GEL neste måned? I følge Gelato Network (GEL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GEL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GEL koste i 2026? Prisen på 1 Gelato Network (GEL) i dag er $0.0703 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GEL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GEL i 2027? Gelato Network (GEL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GEL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GEL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Gelato Network (GEL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GEL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Gelato Network (GEL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GEL koste i 2030? Prisen på 1 Gelato Network (GEL) i dag er $0.0703 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GEL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GEL i 2040? Gelato Network (GEL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GEL innen 2040.