Hva er Gearbox (GEAR)

Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.

Gearbox er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gearbox investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk GEAR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Gearbox på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gearbox kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gearbox Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gearbox (GEAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gearbox (GEAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gearbox.

Sjekk Gearboxprisprognosen nå!

Gearbox (GEAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gearbox (GEAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GEAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gearbox (GEAR)

Leter du etter hvordan du kjøperGearbox? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gearbox på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GEAR til lokale valutaer

Prøv konverting

Gearbox Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gearbox, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Gearbox Hvor mye er Gearbox (GEAR) verdt i dag? Live GEAR prisen i USD er 0.003761 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GEAR-til-USD-pris? $ 0.003761 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GEAR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Gearbox? Markedsverdien for GEAR er $ 37.61M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GEAR? Den sirkulerende forsyningen av GEAR er 10.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGEAR ? GEAR oppnådde en ATH-pris på 0.04199126237952066 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GEAR? GEAR så en ATL-pris på 0.002394699189497087 USD . Hva er handelsvolumet til GEAR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GEAR er $ 33.89K USD . Vil GEAR gå høyere i år? GEAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GEAR prisprognosen for en mer grundig analyse.

Gearbox (GEAR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?