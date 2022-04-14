Gearbox (GEAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gearbox (GEAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gearbox (GEAR) Informasjon Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage. Offisiell nettside: https://gearbox.fi/ Teknisk dokument: https://docs.gearbox.finance/overview/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d#balances Kjøp GEAR nå!

Gearbox (GEAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gearbox (GEAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.25M $ 35.25M $ 35.25M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.25M $ 35.25M $ 35.25M All-time high: $ 0.037494 $ 0.037494 $ 0.037494 All-Time Low: $ 0.002394699189497087 $ 0.002394699189497087 $ 0.002394699189497087 Nåværende pris: $ 0.003525 $ 0.003525 $ 0.003525 Lær mer om Gearbox (GEAR) pris

Gearbox (GEAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gearbox (GEAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GEAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GEAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GEARs tokenomics, kan du utforske GEAR tokenets livepris!

Gearbox (GEAR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GEAR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GEAR nå!

GEAR prisforutsigelse Vil du vite hvor GEAR kan være på vei? Vår GEAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GEAR tokenets prisforutsigelse nå!

