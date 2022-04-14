Fuel (FUEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fuel (FUEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fuel (FUEL) Informasjon Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization. Offisiell nettside: https://www.fuel.network/ Teknisk dokument: https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c Kjøp FUEL nå!

Fuel (FUEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fuel (FUEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.10M $ 35.10M $ 35.10M Total forsyning: $ 10.16B $ 10.16B $ 10.16B Sirkulerende forsyning: $ 5.96B $ 5.96B $ 5.96B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.84M $ 59.84M $ 59.84M All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.00537350714114238 $ 0.00537350714114238 $ 0.00537350714114238 Nåværende pris: $ 0.00589 $ 0.00589 $ 0.00589 Lær mer om Fuel (FUEL) pris

Fuel (FUEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fuel (FUEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUELs tokenomics, kan du utforske FUEL tokenets livepris!

Fuel (FUEL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FUEL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FUEL nå!

FUEL prisforutsigelse Vil du vite hvor FUEL kan være på vei? Vår FUEL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FUEL tokenets prisforutsigelse nå!

