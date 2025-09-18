Hva er Fuel (FUEL)

Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.

Fuel er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Fuel investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk FUEL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Fuel på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Fuel kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Fuel Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fuel (FUEL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fuel (FUEL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fuel.

Sjekk Fuelprisprognosen nå!

Fuel (FUEL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fuel (FUEL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FUEL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Fuel (FUEL)

Leter du etter hvordan du kjøperFuel? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Fuel på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FUEL til lokale valutaer

Prøv konverting

Fuel Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Fuel, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Fuel Hvor mye er Fuel (FUEL) verdt i dag? Live FUEL prisen i USD er 0.00655 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FUEL-til-USD-pris? $ 0.00655 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FUEL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Fuel? Markedsverdien for FUEL er $ 38.86M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FUEL? Den sirkulerende forsyningen av FUEL er 5.93B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFUEL ? FUEL oppnådde en ATH-pris på 0.08448034403918755 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FUEL? FUEL så en ATL-pris på 0.00537350714114238 USD . Hva er handelsvolumet til FUEL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FUEL er $ 43.36K USD . Vil FUEL gå høyere i år? FUEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FUEL prisprognosen for en mer grundig analyse.

Fuel (FUEL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?