Dagens FTX Token livepris er 0.9812 USD. Spor prisoppdateringer for FTT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FTT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FTX Token Logo

FTX Token Pris(FTT)

1 FTT til USD livepris:

$0.9684
$0.9684$0.9684
+0.10%1D
USD
FTX Token (FTT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:19:33 (UTC+8)

FTX Token (FTT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.88
$ 0.88$ 0.88
24 timer lav
$ 1.1157
$ 1.1157$ 1.1157
24 timer høy

$ 0.88
$ 0.88$ 0.88

$ 1.1157
$ 1.1157$ 1.1157

$ 85.0168524
$ 85.0168524$ 85.0168524

$ 0.6988230808940652
$ 0.6988230808940652$ 0.6988230808940652

-0.29%

+0.10%

+20.74%

+20.74%

FTX Token (FTT) sanntidsprisen er $ 0.9812. I løpet av de siste 24 timene har FTT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.88 og et toppnivå på $ 1.1157, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FTT er $ 85.0168524, mens den rekordlave prisen er $ 0.6988230808940652.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FTT endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og +20.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FTX Token (FTT) Markedsinformasjon

No.173

$ 322.71M
$ 322.71M$ 322.71M

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

$ 345.55M
$ 345.55M$ 345.55M

328.90M
328.90M 328.90M

352,170,015
352,170,015 352,170,015

328,895,103.813207
328,895,103.813207 328,895,103.813207

93.39%

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på FTX Token er $ 322.71M, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.71M. Den sirkulerende forsyningen på FTT er 328.90M, med en total tilgang på 328895103.813207. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 345.55M.

FTX Token (FTT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FTX Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000967+0.10%
30 dager$ +0.091+10.22%
60 dager$ -0.1109-10.16%
90 dager$ +0.2125+27.64%
FTX Token Prisendring i dag

I dag registrerte FTT en endring på $ +0.000967 (+0.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FTX Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.091 (+10.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FTX Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FTT en endring på $ -0.1109 (-10.16%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FTX Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2125+27.64% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FTX Token (FTT)?

Sjekk ut FTX Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FTX Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FTT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om FTX Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FTX Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FTX Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FTX Token (FTT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FTX Token (FTT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FTX Token.

Sjekk FTX Tokenprisprognosen nå!

FTX Token (FTT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FTX Token (FTT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FTT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FTX Token (FTT)

Leter du etter hvordan du kjøperFTX Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FTX Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FTT til lokale valutaer

1 FTX Token(FTT) til VND
25,820.278
1 FTX Token(FTT) til AUD
A$1.481612
1 FTX Token(FTT) til GBP
0.726088
1 FTX Token(FTT) til EUR
0.83402
1 FTX Token(FTT) til USD
$0.9812
1 FTX Token(FTT) til MYR
RM4.12104
1 FTX Token(FTT) til TRY
40.592244
1 FTX Token(FTT) til JPY
¥144.2364
1 FTX Token(FTT) til ARS
ARS$1,447.191504
1 FTX Token(FTT) til RUB
81.9302
1 FTX Token(FTT) til INR
86.424096
1 FTX Token(FTT) til IDR
Rp16,353.326792
1 FTX Token(FTT) til KRW
1,370.383168
1 FTX Token(FTT) til PHP
55.997084
1 FTX Token(FTT) til EGP
￡E.47.254592
1 FTX Token(FTT) til BRL
R$5.219984
1 FTX Token(FTT) til CAD
C$1.344244
1 FTX Token(FTT) til BDT
119.451288
1 FTX Token(FTT) til NGN
1,466.658512
1 FTX Token(FTT) til COP
$3,832.8125
1 FTX Token(FTT) til ZAR
R.17.02382
1 FTX Token(FTT) til UAH
40.543184
1 FTX Token(FTT) til TZS
T.Sh.2,428.705488
1 FTX Token(FTT) til VES
Bs159.9356
1 FTX Token(FTT) til CLP
$937.046
1 FTX Token(FTT) til PKR
Rs278.503808
1 FTX Token(FTT) til KZT
531.231492
1 FTX Token(FTT) til THB
฿31.241408
1 FTX Token(FTT) til TWD
NT$29.661676
1 FTX Token(FTT) til AED
د.إ3.601004
1 FTX Token(FTT) til CHF
Fr0.775148
1 FTX Token(FTT) til HKD
HK$7.623924
1 FTX Token(FTT) til AMD
֏375.50524
1 FTX Token(FTT) til MAD
.د.م8.850424
1 FTX Token(FTT) til MXN
$18.034456
1 FTX Token(FTT) til SAR
ريال3.6795
1 FTX Token(FTT) til ETB
Br140.870884
1 FTX Token(FTT) til KES
KSh126.751416
1 FTX Token(FTT) til JOD
د.أ0.6956708
1 FTX Token(FTT) til PLN
3.551944
1 FTX Token(FTT) til RON
лв4.228972
1 FTX Token(FTT) til SEK
kr9.22328
1 FTX Token(FTT) til BGN
лв1.628792
1 FTX Token(FTT) til HUF
Ft326.082196
1 FTX Token(FTT) til CZK
20.271592
1 FTX Token(FTT) til KWD
د.ك0.299266
1 FTX Token(FTT) til ILS
3.267396
1 FTX Token(FTT) til BOB
Bs6.780092
1 FTX Token(FTT) til AZN
1.66804
1 FTX Token(FTT) til TJS
SM9.184032
1 FTX Token(FTT) til GEL
2.64924
1 FTX Token(FTT) til AOA
Kz894.432484
1 FTX Token(FTT) til BHD
.د.ب0.3699124
1 FTX Token(FTT) til BMD
$0.9812
1 FTX Token(FTT) til DKK
kr6.23062
1 FTX Token(FTT) til HNL
L25.717252
1 FTX Token(FTT) til MUR
44.487608
1 FTX Token(FTT) til NAD
$17.02382
1 FTX Token(FTT) til NOK
kr9.753128
1 FTX Token(FTT) til NZD
$1.66804
1 FTX Token(FTT) til PAB
B/.0.9812
1 FTX Token(FTT) til PGK
K4.101416
1 FTX Token(FTT) til QAR
ر.ق3.561756
1 FTX Token(FTT) til RSD
дин.97.82564
1 FTX Token(FTT) til UZS
soʻm12,113.571404
1 FTX Token(FTT) til ALL
L80.909752
1 FTX Token(FTT) til ANG
ƒ1.756348
1 FTX Token(FTT) til AWG
ƒ1.76616
1 FTX Token(FTT) til BBD
$1.9624
1 FTX Token(FTT) til BAM
KM1.628792
1 FTX Token(FTT) til BIF
Fr2,928.882
1 FTX Token(FTT) til BND
$1.255936
1 FTX Token(FTT) til BSD
$0.9812
1 FTX Token(FTT) til JMD
$157.394292
1 FTX Token(FTT) til KHR
3,940.558072
1 FTX Token(FTT) til KMF
Fr410.1416
1 FTX Token(FTT) til LAK
21,330.434356
1 FTX Token(FTT) til LKR
Rs296.793376
1 FTX Token(FTT) til MDL
L16.1898
1 FTX Token(FTT) til MGA
Ar4,341.584324
1 FTX Token(FTT) til MOP
P7.859412
1 FTX Token(FTT) til MVR
15.01236
1 FTX Token(FTT) til MWK
MK1,703.471132
1 FTX Token(FTT) til MZN
MT62.69868
1 FTX Token(FTT) til NPR
Rs138.270704
1 FTX Token(FTT) til PYG
7,007.7304
1 FTX Token(FTT) til RWF
Fr1,421.7588
1 FTX Token(FTT) til SBD
$8.04584
1 FTX Token(FTT) til SCR
14.933864
1 FTX Token(FTT) til SRD
$37.373908
1 FTX Token(FTT) til SVC
$8.5855
1 FTX Token(FTT) til SZL
L17.02382
1 FTX Token(FTT) til TMT
m3.4342
1 FTX Token(FTT) til TND
د.ت2.855292
1 FTX Token(FTT) til TTD
$6.642724
1 FTX Token(FTT) til UGX
Sh3,442.0496
1 FTX Token(FTT) til XAF
Fr547.5096
1 FTX Token(FTT) til XCD
$2.64924
1 FTX Token(FTT) til XOF
Fr547.5096
1 FTX Token(FTT) til XPF
Fr99.1012
1 FTX Token(FTT) til BWP
P13.069584
1 FTX Token(FTT) til BZD
$1.972212
1 FTX Token(FTT) til CVE
$92.016936
1 FTX Token(FTT) til DJF
Fr174.6536
1 FTX Token(FTT) til DOP
$60.854024
1 FTX Token(FTT) til DZD
د.ج127.143896
1 FTX Token(FTT) til FJD
$2.2077
1 FTX Token(FTT) til GNF
Fr8,531.534
1 FTX Token(FTT) til GTQ
Q7.515992
1 FTX Token(FTT) til GYD
$205.355348
1 FTX Token(FTT) til ISK
kr118.7252

For en mer dyptgående forståelse av FTX Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om FTX Token

Hvor mye er FTX Token (FTT) verdt i dag?
Live FTT prisen i USD er 0.9812 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FTT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FTT til USD er $ 0.9812. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FTX Token?
Markedsverdien for FTT er $ 322.71M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FTT?
Den sirkulerende forsyningen av FTT er 328.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFTT ?
FTT oppnådde en ATH-pris på 85.0168524 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FTT?
FTT så en ATL-pris på 0.6988230808940652 USD.
Hva er handelsvolumet til FTT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FTT er $ 5.71M USD.
Vil FTT gå høyere i år?
FTT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FTT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:19:33 (UTC+8)

FTX Token (FTT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

