FTX Token (FTT)-prisforutsigelse (USD)

Få FTX Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye FTT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på FTX Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.9662 $0.9662 $0.9662 -2.54% USD Faktisk Prediksjon FTX Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) FTX Token (FTT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan FTX Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.9662 i 2025. FTX Token (FTT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan FTX Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0145 i 2026. FTX Token (FTT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FTT for 2027 $ 1.0652 med en 10.25% vekstrate. FTX Token (FTT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FTT for 2028 $ 1.1184 med en 15.76% vekstrate. FTX Token (FTT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FTT for 2029 $ 1.1744 med en 21.55% vekstrate. FTX Token (FTT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FTT for 2030 $ 1.2331 med en 27.63% vekstrate. FTX Token (FTT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på FTX Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0086. FTX Token (FTT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på FTX Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.2718. År Pris Vekst 2025 $ 0.9662 0.00%

2026 $ 1.0145 5.00%

2027 $ 1.0652 10.25%

2028 $ 1.1184 15.76%

2029 $ 1.1744 21.55%

2030 $ 1.2331 27.63%

2031 $ 1.2948 34.01%

2032 $ 1.3595 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4275 47.75%

2034 $ 1.4988 55.13%

2035 $ 1.5738 62.89%

2036 $ 1.6525 71.03%

2037 $ 1.7351 79.59%

2038 $ 1.8219 88.56%

2039 $ 1.9130 97.99%

2040 $ 2.0086 107.89% Vis mer Kortsiktig FTX Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.9662 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.966332 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.967126 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.970170 0.41% FTX Token (FTT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for FTT September 21, 2025(I dag) er $0.9662 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. FTX Token (FTT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for FTT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.966332 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. FTX Token (FTT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for FTT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.967126 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. FTX Token (FTT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for FTT $0.970170 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende FTX Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.9662$ 0.9662 $ 0.9662 Prisendring (24 t) -2.54% Markedsverdi $ 316.66M$ 316.66M $ 316.66M Opplagsforsyning 328.90M 328.90M 328.90M Volum (24 timer) $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Volum (24 timer) -- Den siste FTT-prisen er $ 0.9662. Den har en 24-timers endring på -2.54%, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.57M. Videre har FTT en sirkulerende forsyning på 328.90M og total markedsverdi på $ 316.66M. Se FTT livepris

FTX Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for FTX Token direktepris, er gjeldende pris for FTX Token 0.9628USD. Den sirkulerende forsyningen av FTX Token(FTT) er 0.00 FTT , som gir den en markedsverdi på $316.66M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.033599 $ 1.0997 $ 0.944

7 dager 0.13% $ 0.112800 $ 1.188 $ 0.7791

30 dager 0.07% $ 0.063200 $ 1.188 $ 0.757 24-timers ytelse De siste 24 timene har FTX Token vist en prisbevegelse på $-0.033599 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har FTX Token handlet på en topp på $1.188 og en bunn på $0.7791 . Det så en prisendring på 0.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til FTT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har FTX Token opplevd en 0.07% endring, som gjenspeiler omtrent $0.063200 av dens verdi. Dette indikerer at FTT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette FTX Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full FTT prishistorikk

Hvordan fungerer FTX Token (FTT) prisforutsigelsesmodul? FTX Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FTT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for FTX Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FTT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til FTX Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FTT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FTT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til FTX Token.

Hvorfor er FTT-prisforutsigelse viktig?

FTT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i FTT nå? I følge dine forutsigelser vil FTT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for FTT neste måned? I følge FTX Token (FTT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte FTT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 FTT koste i 2026? Prisen på 1 FTX Token (FTT) i dag er $0.9662 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FTT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på FTT i 2027? FTX Token (FTT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FTT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for FTT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil FTX Token (FTT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for FTT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil FTX Token (FTT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 FTT koste i 2030? Prisen på 1 FTX Token (FTT) i dag er $0.9662 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil FTT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for FTT i 2040? FTX Token (FTT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 FTT innen 2040.