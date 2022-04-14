FTX Token (FTT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FTX Token (FTT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FTX Token (FTT) Informasjon FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX. Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view Blokkutforsker: https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3 Kjøp FTT nå!

FTX Token (FTT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FTX Token (FTT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 287.62M Total forsyning: $ 328.90M Sirkulerende forsyning: $ 328.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 307.97M All-time high: $ 84.967 All-Time Low: $ 0.6988230808940652 Nåværende pris: $ 0.8745

FTX Token (FTT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FTX Token (FTT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FTT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FTT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FTTs tokenomics, kan du utforske FTT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FTT MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FTT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

FTX Token (FTT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FTT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Historiske data er en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

FTT prisforutsigelse Prisforutsigelser kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

