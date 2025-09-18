Dagens FREEdom Coin livepris er 0.000000043 USD. Spor prisoppdateringer for FREEDOM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FREEDOM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FREEdom Coin livepris er 0.000000043 USD. Spor prisoppdateringer for FREEDOM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FREEDOM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FREEdom Coin Logo

FREEdom Coin Pris(FREEDOM)

1 FREEDOM til USD livepris:

$0.000000043
$0.000000043
+0.04%1D
USD
FREEdom Coin (FREEDOM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:50:44 (UTC+8)

FREEdom Coin (FREEDOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000004021
$ 0.00000004021
24 timer lav
$ 0.00000004887
$ 0.00000004887
24 timer høy

$ 0.00000004021
$ 0.00000004021

$ 0.00000004887
$ 0.00000004887

$ 0.0000360025722868
$ 0.0000360025722868

$ 0.000000030961028413
$ 0.000000030961028413

0.00%

+0.04%

-8.77%

-8.77%

FREEdom Coin (FREEDOM) sanntidsprisen er $ 0.000000043. I løpet av de siste 24 timene har FREEDOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000004021 og et toppnivå på $ 0.00000004887, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FREEDOM er $ 0.0000360025722868, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000030961028413.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FREEDOM endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og -8.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FREEdom Coin (FREEDOM) Markedsinformasjon

No.2591

$ 427.38K
$ 427.38K

$ 88.73K
$ 88.73K

$ 430.00K
$ 430.00K

9.94T
9.94T

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000

99.39%

SOL

Nåværende markedsverdi på FREEdom Coin er $ 427.38K, med et 24-timers handelsvolum på $ 88.73K. Den sirkulerende forsyningen på FREEDOM er 9.94T, med en total tilgang på 10000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 430.00K.

FREEdom Coin (FREEDOM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FREEdom Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000000000172+0.04%
30 dager$ +0.0000000062+16.84%
60 dager$ -0.00000002891-40.21%
90 dager$ +0.00000000135+3.24%
FREEdom Coin Prisendring i dag

I dag registrerte FREEDOM en endring på $ +0.0000000000172 (+0.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FREEdom Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000000062 (+16.84%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FREEdom Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FREEDOM en endring på $ -0.00000002891 (-40.21%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FREEdom Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00000000135+3.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FREEdom Coin (FREEDOM)?

Sjekk ut FREEdom Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er FREEdom Coin (FREEDOM)

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

FREEdom Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FREEdom Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FREEDOM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om FREEdom Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FREEdom Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FREEdom Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FREEdom Coin (FREEDOM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FREEdom Coin (FREEDOM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FREEdom Coin.

Sjekk FREEdom Coinprisprognosen nå!

FREEdom Coin (FREEDOM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FREEdom Coin (FREEDOM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FREEDOM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FREEdom Coin (FREEDOM)

Leter du etter hvordan du kjøperFREEdom Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FREEdom Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FREEDOM til lokale valutaer

1 FREEdom Coin(FREEDOM) til VND
0.001131545
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til AUD
A$0.00000006493
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til GBP
0.00000003182
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til EUR
0.00000003655
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til USD
$0.000000043
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til MYR
RM0.0000001806
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til TRY
0.00000177934
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til JPY
¥0.000006321
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til ARS
ARS$0.00006342156
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til RUB
0.00000359007
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til INR
0.00000378787
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til IDR
Rp0.00071666638
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til KRW
0.00006005552
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til PHP
0.00000245358
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til EGP
￡E.0.00000207131
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til BRL
R$0.00000022876
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til CAD
C$0.00000005891
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til BDT
0.00000523482
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til NGN
0.00006427468
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til COP
$0.00016796875
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til ZAR
R.0.00000074519
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til UAH
0.00000177676
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til TZS
T.Sh.0.00010643532
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til VES
Bs0.000007009
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til CLP
$0.000041065
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til PKR
Rs0.00001220512
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til KZT
0.00002328063
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til THB
฿0.0000013674
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til TWD
NT$0.00000129989
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til AED
د.إ0.00000015781
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til CHF
Fr0.00000003397
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til HKD
HK$0.00000033411
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til AMD
֏0.0000164561
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til MAD
.د.م0.00000038786
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til MXN
$0.00000079077
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til SAR
ريال0.00000016125
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til ETB
Br0.00000617351
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til KES
KSh0.00000555474
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til JOD
د.أ0.000000030487
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til PLN
0.00000015566
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til RON
лв0.00000018533
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til SEK
kr0.00000040463
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til BGN
лв0.00000007138
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til HUF
Ft0.00001428546
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til CZK
0.00000088881
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til KWD
د.ك0.000000013115
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til ILS
0.00000014319
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til BOB
Bs0.00000029713
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til AZN
0.0000000731
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til TJS
SM0.00000040248
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til GEL
0.0000001161
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til AOA
Kz0.00003919751
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til BHD
.د.ب0.000000016211
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til BMD
$0.000000043
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til DKK
kr0.00000027305
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til HNL
L0.00000112703
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til MUR
0.00000194962
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til NAD
$0.00000074605
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til NOK
kr0.00000042742
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til NZD
$0.0000000731
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til PAB
B/.0.000000043
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til PGK
K0.00000017974
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til QAR
ر.ق0.00000015609
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til RSD
дин.0.00000428796
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til UZS
soʻm0.00053086381
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til ALL
L0.00000354578
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til ANG
ƒ0.00000007697
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til AWG
ƒ0.0000000774
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til BBD
$0.000000086
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til BAM
KM0.00000007138
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til BIF
Fr0.000128355
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til BND
$0.00000005504
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til BSD
$0.000000043
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til JMD
$0.00000689763
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til KHR
0.00017269058
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til KMF
Fr0.000017974
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til LAK
0.00093478259
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til LKR
Rs0.00001300664
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til MDL
L0.0000007095
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til MGA
Ar0.00019026511
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til MOP
P0.00000034443
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til MVR
0.0000006579
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til MWK
MK0.00007465273
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til MZN
MT0.0000027477
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til NPR
Rs0.00000605956
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til PYG
0.000307106
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til RWF
Fr0.000062307
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til SBD
$0.0000003526
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til SCR
0.00000061619
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til SRD
$0.00000163787
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til SVC
$0.00000037625
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til SZL
L0.00000074605
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til TMT
m0.0000001505
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til TND
د.ت0.00000012513
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til TTD
$0.00000029111
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til UGX
Sh0.000150844
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til XAF
Fr0.000023994
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til XCD
$0.0000001161
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til XOF
Fr0.000023994
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til XPF
Fr0.000004343
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til BWP
P0.00000057276
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til BZD
$0.00000008643
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til CVE
$0.00000403254
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til DJF
Fr0.000007611
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til DOP
$0.00000266686
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til DZD
د.ج0.00000557108
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til FJD
$0.00000009675
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til GNF
Fr0.000373885
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til GTQ
Q0.00000032938
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til GYD
$0.00000899947
1 FREEdom Coin(FREEDOM) til ISK
kr0.000005203

FREEdom Coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FREEdom Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell FREEdom Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FREEdom Coin

Hvor mye er FREEdom Coin (FREEDOM) verdt i dag?
Live FREEDOM prisen i USD er 0.000000043 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FREEDOM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FREEDOM til USD er $ 0.000000043. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FREEdom Coin?
Markedsverdien for FREEDOM er $ 427.38K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FREEDOM?
Den sirkulerende forsyningen av FREEDOM er 9.94T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFREEDOM ?
FREEDOM oppnådde en ATH-pris på 0.0000360025722868 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FREEDOM?
FREEDOM så en ATL-pris på 0.000000030961028413 USD.
Hva er handelsvolumet til FREEDOM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FREEDOM er $ 88.73K USD.
Vil FREEDOM gå høyere i år?
FREEDOM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FREEDOM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:50:44 (UTC+8)

FREEdom Coin (FREEDOM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

FREEDOM-til-USD-kalkulator

Beløp

FREEDOM
FREEDOM
USD
USD

1 FREEDOM = 0.0000 USD

Handle FREEDOM

FREEDOMUSDT
$0.000000043
$0.000000043
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker