FREEdom Coin (FREEDOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FREEdom Coin (FREEDOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FREEdom Coin (FREEDOM) Informasjon FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops. Offisiell nettside: https://freedom-coin.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy Kjøp FREEDOM nå!

FREEdom Coin (FREEDOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FREEdom Coin (FREEDOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 423.70K $ 423.70K $ 423.70K Total forsyning: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Sirkulerende forsyning: $ 9.94T $ 9.94T $ 9.94T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 426.30K $ 426.30K $ 426.30K All-time high: $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 All-Time Low: $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 Nåværende pris: $ 0.00000004263 $ 0.00000004263 $ 0.00000004263 Lær mer om FREEdom Coin (FREEDOM) pris

FREEdom Coin (FREEDOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FREEdom Coin (FREEDOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FREEDOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FREEDOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FREEDOMs tokenomics, kan du utforske FREEDOM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FREEDOM Interessert i å legge til FREEdom Coin (FREEDOM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FREEDOM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FREEDOM på MEXC nå!

FREEdom Coin (FREEDOM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FREEDOM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FREEDOM nå!

FREEDOM prisforutsigelse Vil du vite hvor FREEDOM kan være på vei? Vår FREEDOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FREEDOM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!