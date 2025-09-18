Hva er Force (FRC)

SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts.

Force er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Force investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk FRC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Force på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Force kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Force Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Force (FRC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Force (FRC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Force.

Sjekk Forceprisprognosen nå!

Force (FRC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Force (FRC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FRC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Force (FRC)

Leter du etter hvordan du kjøperForce? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Force på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FRC til lokale valutaer

Prøv konverting

Force Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Force, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Force Hvor mye er Force (FRC) verdt i dag? Live FRC prisen i USD er 0.0001877 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FRC-til-USD-pris? $ 0.0001877 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FRC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Force? Markedsverdien for FRC er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FRC? Den sirkulerende forsyningen av FRC er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFRC ? FRC oppnådde en ATH-pris på 0.2187811480677648 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FRC? FRC så en ATL-pris på 0.000662078137006811 USD . Hva er handelsvolumet til FRC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FRC er $ 50.64K USD . Vil FRC gå høyere i år? FRC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FRC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Force (FRC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?