Force (FRC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Force (FRC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Force (FRC) Informasjon SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FORCE tokens by walking, running, or cycling and use them to level up their SNKRZ. Additionally, users can compete with others on SNKRZ LAND that replicates a real map, raising their personal records and creating enjoyment in their workouts. Offisiell nettside: https://thesnkrz.com Teknisk dokument: https://thesnkrz.gitbook.io/en/tokenomics/usdforce Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x58083B54013631BaCc0bbB6d4efa543Fee1D9cE0 Kjøp FRC nå!

Force (FRC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Force (FRC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 633.33K $ 633.33K $ 633.33K Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 187.00K $ 187.00K $ 187.00K All-time high: $ 0.346 $ 0.346 $ 0.346 All-Time Low: $ 0.000662078137006811 $ 0.000662078137006811 $ 0.000662078137006811 Nåværende pris: $ 0.000187 $ 0.000187 $ 0.000187 Lær mer om Force (FRC) pris

Force (FRC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Force (FRC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRCs tokenomics, kan du utforske FRC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FRC Interessert i å legge til Force (FRC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FRC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FRC på MEXC nå!

Force (FRC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FRC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FRC nå!

FRC prisforutsigelse Vil du vite hvor FRC kan være på vei? Vår FRC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FRC tokenets prisforutsigelse nå!

