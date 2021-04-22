Dagens AmpleforthGovernance livepris er 2.713 USD. Spor prisoppdateringer for FORTH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FORTH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AmpleforthGovernance livepris er 2.713 USD. Spor prisoppdateringer for FORTH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FORTH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AmpleforthGovernance (FORTH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:50:37 (UTC+8)

AmpleforthGovernance (FORTH) Prisinformasjon (USD)

AmpleforthGovernance (FORTH) sanntidsprisen er $ 2.713. I løpet av de siste 24 timene har FORTH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.703 og et toppnivå på $ 2.865, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FORTH er $ 71.37012372, mens den rekordlave prisen er $ 1.8903610185714588.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FORTH endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -0.40% over 24 timer og -2.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AmpleforthGovernance (FORTH) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på AmpleforthGovernance er $ 38.91M, med et 24-timers handelsvolum på $ 215.43K. Den sirkulerende forsyningen på FORTH er 14.34M, med en total tilgang på 15297897.14455933. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.50M.

AmpleforthGovernance (FORTH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AmpleforthGovernance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.01091-0.40%
30 dager$ -0.025-0.92%
60 dager$ -0.242-8.19%
90 dager$ +0.313+13.04%
AmpleforthGovernance Prisendring i dag

I dag registrerte FORTH en endring på $ -0.01091 (-0.40%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AmpleforthGovernance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.025 (-0.92%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AmpleforthGovernance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FORTH en endring på $ -0.242 (-8.19%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AmpleforthGovernance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.313+13.04% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AmpleforthGovernance (FORTH)?

Sjekk ut AmpleforthGovernance Prishistorikk-siden nå.

Hva er AmpleforthGovernance (FORTH)

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

AmpleforthGovernance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AmpleforthGovernance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FORTH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AmpleforthGovernance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AmpleforthGovernance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AmpleforthGovernance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AmpleforthGovernance (FORTH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AmpleforthGovernance (FORTH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AmpleforthGovernance.

Sjekk AmpleforthGovernanceprisprognosen nå!

AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AmpleforthGovernance (FORTH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FORTH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AmpleforthGovernance (FORTH)

Leter du etter hvordan du kjøperAmpleforthGovernance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AmpleforthGovernance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FORTH til lokale valutaer

1 AmpleforthGovernance(FORTH) til VND
71,392.595
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til AUD
A$4.09663
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til GBP
2.00762
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til EUR
2.30605
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til USD
$2.713
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til MYR
RM11.3946
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til TRY
112.26394
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til JPY
¥398.811
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til ARS
ARS$4,001.45796
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til RUB
226.50837
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til INR
238.98817
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til IDR
Rp45,216.64858
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til KRW
3,789.08432
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til PHP
154.80378
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til EGP
￡E.130.68521
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til BRL
R$14.43316
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til CAD
C$3.71681
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til BDT
330.28062
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til NGN
4,055.28388
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til COP
$10,597.65625
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til ZAR
R.47.01629
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til UAH
112.10116
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til TZS
T.Sh.6,715.32612
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til VES
Bs442.219
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til CLP
$2,590.915
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til PKR
Rs770.05792
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til KZT
1,468.84533
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til THB
฿86.2734
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til TWD
NT$82.01399
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til AED
د.إ9.95671
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til CHF
Fr2.14327
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til HKD
HK$21.08001
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til AMD
֏1,038.2651
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til MAD
.د.م24.47126
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til MXN
$49.89207
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til SAR
ريال10.17375
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til ETB
Br389.50541
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til KES
KSh350.46534
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til JOD
د.أ1.923517
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til PLN
9.82106
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til RON
лв11.69303
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til SEK
kr25.52933
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til BGN
лв4.50358
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til HUF
Ft901.31286
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til CZK
56.07771
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til KWD
د.ك0.827465
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til ILS
9.03429
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til BOB
Bs18.74683
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til AZN
4.6121
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til TJS
SM25.39368
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til GEL
7.3251
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til AOA
Kz2,473.08941
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til BHD
.د.ب1.022801
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til BMD
$2.713
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til DKK
kr17.22755
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til HNL
L71.10773
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til MUR
123.00742
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til NAD
$47.07055
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til NOK
kr26.96722
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til NZD
$4.6121
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til PAB
B/.2.713
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til PGK
K11.34034
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til QAR
ر.ق9.84819
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til RSD
дин.270.54036
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til UZS
soʻm33,493.80271
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til ALL
L223.71398
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til ANG
ƒ4.85627
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til AWG
ƒ4.8834
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til BBD
$5.426
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til BAM
KM4.50358
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til BIF
Fr8,098.305
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til BND
$3.47264
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til BSD
$2.713
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til JMD
$435.19233
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til KHR
10,895.57078
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til KMF
Fr1,134.034
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til LAK
58,978.25969
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til LKR
Rs820.62824
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til MDL
L44.7645
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til MGA
Ar12,004.40101
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til MOP
P21.73113
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til MVR
41.5089
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til MWK
MK4,710.06643
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til MZN
MT173.3607
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til NPR
Rs382.31596
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til PYG
19,376.246
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til RWF
Fr3,931.137
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til SBD
$22.2466
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til SCR
38.87729
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til SRD
$103.33817
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til SVC
$23.73875
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til SZL
L47.07055
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til TMT
m9.4955
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til TND
د.ت7.89483
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til TTD
$18.36701
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til UGX
Sh9,517.204
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til XAF
Fr1,513.854
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til XCD
$7.3251
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til XOF
Fr1,513.854
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til XPF
Fr274.013
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til BWP
P36.13716
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til BZD
$5.45313
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til CVE
$254.42514
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til DJF
Fr480.201
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til DOP
$168.26026
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til DZD
د.ج351.49628
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til FJD
$6.10425
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til GNF
Fr23,589.535
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til GTQ
Q20.78158
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til GYD
$567.80377
1 AmpleforthGovernance(FORTH) til ISK
kr328.273

AmpleforthGovernance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AmpleforthGovernance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell AmpleforthGovernance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AmpleforthGovernance

Hvor mye er AmpleforthGovernance (FORTH) verdt i dag?
Live FORTH prisen i USD er 2.713 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FORTH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FORTH til USD er $ 2.713. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AmpleforthGovernance?
Markedsverdien for FORTH er $ 38.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FORTH?
Den sirkulerende forsyningen av FORTH er 14.34M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFORTH ?
FORTH oppnådde en ATH-pris på 71.37012372 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FORTH?
FORTH så en ATL-pris på 1.8903610185714588 USD.
Hva er handelsvolumet til FORTH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FORTH er $ 215.43K USD.
Vil FORTH gå høyere i år?
FORTH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FORTH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:50:37 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

