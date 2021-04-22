Hva er AmpleforthGovernance (FORTH)

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

AmpleforthGovernance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AmpleforthGovernance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk FORTH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om AmpleforthGovernance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AmpleforthGovernance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AmpleforthGovernance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AmpleforthGovernance (FORTH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AmpleforthGovernance (FORTH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AmpleforthGovernance.

Sjekk AmpleforthGovernanceprisprognosen nå!

AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AmpleforthGovernance (FORTH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FORTH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AmpleforthGovernance (FORTH)

Leter du etter hvordan du kjøperAmpleforthGovernance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AmpleforthGovernance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FORTH til lokale valutaer

Prøv konverting

AmpleforthGovernance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AmpleforthGovernance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om AmpleforthGovernance Hvor mye er AmpleforthGovernance (FORTH) verdt i dag? Live FORTH prisen i USD er 2.713 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FORTH-til-USD-pris? $ 2.713 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FORTH til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for AmpleforthGovernance? Markedsverdien for FORTH er $ 38.91M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FORTH? Den sirkulerende forsyningen av FORTH er 14.34M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFORTH ? FORTH oppnådde en ATH-pris på 71.37012372 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FORTH? FORTH så en ATL-pris på 1.8903610185714588 USD . Hva er handelsvolumet til FORTH? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FORTH er $ 215.43K USD . Vil FORTH gå høyere i år? FORTH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FORTH prisprognosen for en mer grundig analyse.

AmpleforthGovernance (FORTH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?