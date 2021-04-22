FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

NavnFORTH

RangeringNo.671

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)14.02%

Opplagsforsyning14,343,554.15380151

Maksimal forsyning0

Total forsyning15,297,897.14455933

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2021-04-22 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high71.37012372,2021-04-22

Laveste pris1.8903610185714588,2025-04-05

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonForth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...