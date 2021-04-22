AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AmpleforthGovernance (FORTH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AmpleforthGovernance (FORTH) Informasjon Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized. Offisiell nettside: https://www.ampleforth.org/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0 Kjøp FORTH nå!

AmpleforthGovernance (FORTH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AmpleforthGovernance (FORTH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.05M $ 38.05M $ 38.05M Total forsyning: $ 15.30M $ 15.30M $ 15.30M Sirkulerende forsyning: $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.59M $ 40.59M $ 40.59M All-time high: $ 60 $ 60 $ 60 All-Time Low: $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 Nåværende pris: $ 2.653 $ 2.653 $ 2.653 Lær mer om AmpleforthGovernance (FORTH) pris

AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AmpleforthGovernance (FORTH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FORTH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FORTH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FORTHs tokenomics, kan du utforske FORTH tokenets livepris!

AmpleforthGovernance (FORTH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FORTH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FORTH nå!

FORTH prisforutsigelse Vil du vite hvor FORTH kan være på vei? Vår FORTH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FORTH tokenets prisforutsigelse nå!

