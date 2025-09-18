Dagens FLock.io livepris er 0.33242 USD. Spor prisoppdateringer for FLOCK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLOCK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FLock.io livepris er 0.33242 USD. Spor prisoppdateringer for FLOCK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FLOCK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FLock.io Logo

FLock.io Pris(FLOCK)

1 FLOCK til USD livepris:

$0.33242
$0.33242$0.33242
-0.36%1D
USD
FLock.io (FLOCK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:49:52 (UTC+8)

FLock.io (FLOCK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.32964
$ 0.32964$ 0.32964
24 timer lav
$ 0.35702
$ 0.35702$ 0.35702
24 timer høy

$ 0.32964
$ 0.32964$ 0.32964

$ 0.35702
$ 0.35702$ 0.35702

$ 0.8929593240695551
$ 0.8929593240695551$ 0.8929593240695551

$ 0.03529084954366033
$ 0.03529084954366033$ 0.03529084954366033

+0.03%

-0.36%

-11.84%

-11.84%

FLock.io (FLOCK) sanntidsprisen er $ 0.33242. I løpet av de siste 24 timene har FLOCK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.32964 og et toppnivå på $ 0.35702, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FLOCK er $ 0.8929593240695551, mens den rekordlave prisen er $ 0.03529084954366033.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FLOCK endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.36% over 24 timer og -11.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FLock.io (FLOCK) Markedsinformasjon

No.451

$ 75.25M
$ 75.25M$ 75.25M

$ 121.28K
$ 121.28K$ 121.28K

$ 332.42M
$ 332.42M$ 332.42M

226.36M
226.36M 226.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

226,428,390.13135365
226,428,390.13135365 226,428,390.13135365

22.63%

BASE

Nåværende markedsverdi på FLock.io er $ 75.25M, med et 24-timers handelsvolum på $ 121.28K. Den sirkulerende forsyningen på FLOCK er 226.36M, med en total tilgang på 226428390.13135365. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 332.42M.

FLock.io (FLOCK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FLock.io for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001201-0.36%
30 dager$ +0.1507+82.92%
60 dager$ +0.15572+88.12%
90 dager$ +0.16682+100.73%
FLock.io Prisendring i dag

I dag registrerte FLOCK en endring på $ -0.001201 (-0.36%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FLock.io 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.1507 (+82.92%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FLock.io 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FLOCK en endring på $ +0.15572 (+88.12%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FLock.io 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.16682+100.73% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FLock.io (FLOCK)?

Sjekk ut FLock.io Prishistorikk-siden nå.

Hva er FLock.io (FLOCK)

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

FLock.io er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FLock.io investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FLOCK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om FLock.io på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FLock.io kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FLock.io Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FLock.io (FLOCK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FLock.io (FLOCK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FLock.io.

Sjekk FLock.ioprisprognosen nå!

FLock.io (FLOCK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FLock.io (FLOCK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FLOCK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FLock.io (FLOCK)

Leter du etter hvordan du kjøperFLock.io? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FLock.io på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FLOCK til lokale valutaer

1 FLock.io(FLOCK) til VND
8,747.6323
1 FLock.io(FLOCK) til AUD
A$0.5019542
1 FLock.io(FLOCK) til GBP
0.2459908
1 FLock.io(FLOCK) til EUR
0.282557
1 FLock.io(FLOCK) til USD
$0.33242
1 FLock.io(FLOCK) til MYR
RM1.396164
1 FLock.io(FLOCK) til TRY
13.7555396
1 FLock.io(FLOCK) til JPY
¥48.86574
1 FLock.io(FLOCK) til ARS
ARS$490.2929064
1 FLock.io(FLOCK) til RUB
27.7537458
1 FLock.io(FLOCK) til INR
29.2828778
1 FLock.io(FLOCK) til IDR
Rp5,540.3311172
1 FLock.io(FLOCK) til KRW
464.2710688
1 FLock.io(FLOCK) til PHP
18.9678852
1 FLock.io(FLOCK) til EGP
￡E.16.0126714
1 FLock.io(FLOCK) til BRL
R$1.7684744
1 FLock.io(FLOCK) til CAD
C$0.4554154
1 FLock.io(FLOCK) til BDT
40.4688108
1 FLock.io(FLOCK) til NGN
496.8881192
1 FLock.io(FLOCK) til COP
$1,298.515625
1 FLock.io(FLOCK) til ZAR
R.5.7608386
1 FLock.io(FLOCK) til UAH
13.7355944
1 FLock.io(FLOCK) til TZS
T.Sh.822.8192808
1 FLock.io(FLOCK) til VES
Bs54.18446
1 FLock.io(FLOCK) til CLP
$317.4611
1 FLock.io(FLOCK) til PKR
Rs94.3540928
1 FLock.io(FLOCK) til KZT
179.9755122
1 FLock.io(FLOCK) til THB
฿10.570956
1 FLock.io(FLOCK) til TWD
NT$10.0490566
1 FLock.io(FLOCK) til AED
د.إ1.2199814
1 FLock.io(FLOCK) til CHF
Fr0.2626118
1 FLock.io(FLOCK) til HKD
HK$2.5829034
1 FLock.io(FLOCK) til AMD
֏127.217134
1 FLock.io(FLOCK) til MAD
.د.م2.9984284
1 FLock.io(FLOCK) til MXN
$6.1132038
1 FLock.io(FLOCK) til SAR
ريال1.246575
1 FLock.io(FLOCK) til ETB
Br47.7255394
1 FLock.io(FLOCK) til KES
KSh42.9420156
1 FLock.io(FLOCK) til JOD
د.أ0.23568578
1 FLock.io(FLOCK) til PLN
1.2033604
1 FLock.io(FLOCK) til RON
лв1.4327302
1 FLock.io(FLOCK) til SEK
kr3.1280722
1 FLock.io(FLOCK) til BGN
лв0.5518172
1 FLock.io(FLOCK) til HUF
Ft110.4365724
1 FLock.io(FLOCK) til CZK
6.8711214
1 FLock.io(FLOCK) til KWD
د.ك0.1013881
1 FLock.io(FLOCK) til ILS
1.1069586
1 FLock.io(FLOCK) til BOB
Bs2.2970222
1 FLock.io(FLOCK) til AZN
0.565114
1 FLock.io(FLOCK) til TJS
SM3.1114512
1 FLock.io(FLOCK) til GEL
0.897534
1 FLock.io(FLOCK) til AOA
Kz303.0240994
1 FLock.io(FLOCK) til BHD
.د.ب0.12532234
1 FLock.io(FLOCK) til BMD
$0.33242
1 FLock.io(FLOCK) til DKK
kr2.110867
1 FLock.io(FLOCK) til HNL
L8.7127282
1 FLock.io(FLOCK) til MUR
15.0719228
1 FLock.io(FLOCK) til NAD
$5.767487
1 FLock.io(FLOCK) til NOK
kr3.3042548
1 FLock.io(FLOCK) til NZD
$0.565114
1 FLock.io(FLOCK) til PAB
B/.0.33242
1 FLock.io(FLOCK) til PGK
K1.3895156
1 FLock.io(FLOCK) til QAR
ر.ق1.2066846
1 FLock.io(FLOCK) til RSD
дин.33.1489224
1 FLock.io(FLOCK) til UZS
soʻm4,103.9476214
1 FLock.io(FLOCK) til ALL
L27.4113532
1 FLock.io(FLOCK) til ANG
ƒ0.5950318
1 FLock.io(FLOCK) til AWG
ƒ0.598356
1 FLock.io(FLOCK) til BBD
$0.66484
1 FLock.io(FLOCK) til BAM
KM0.5518172
1 FLock.io(FLOCK) til BIF
Fr992.2737
1 FLock.io(FLOCK) til BND
$0.4254976
1 FLock.io(FLOCK) til BSD
$0.33242
1 FLock.io(FLOCK) til JMD
$53.3234922
1 FLock.io(FLOCK) til KHR
1,335.0186652
1 FLock.io(FLOCK) til KMF
Fr138.95156
1 FLock.io(FLOCK) til LAK
7,226.5215946
1 FLock.io(FLOCK) til LKR
Rs100.5504016
1 FLock.io(FLOCK) til MDL
L5.48493
1 FLock.io(FLOCK) til MGA
Ar1,470.8820434
1 FLock.io(FLOCK) til MOP
P2.6626842
1 FLock.io(FLOCK) til MVR
5.086026
1 FLock.io(FLOCK) til MWK
MK577.1176862
1 FLock.io(FLOCK) til MZN
MT21.241638
1 FLock.io(FLOCK) til NPR
Rs46.8446264
1 FLock.io(FLOCK) til PYG
2,374.14364
1 FLock.io(FLOCK) til RWF
Fr481.67658
1 FLock.io(FLOCK) til SBD
$2.725844
1 FLock.io(FLOCK) til SCR
4.7635786
1 FLock.io(FLOCK) til SRD
$12.6618778
1 FLock.io(FLOCK) til SVC
$2.908675
1 FLock.io(FLOCK) til SZL
L5.767487
1 FLock.io(FLOCK) til TMT
m1.16347
1 FLock.io(FLOCK) til TND
د.ت0.9673422
1 FLock.io(FLOCK) til TTD
$2.2504834
1 FLock.io(FLOCK) til UGX
Sh1,166.12936
1 FLock.io(FLOCK) til XAF
Fr185.49036
1 FLock.io(FLOCK) til XCD
$0.897534
1 FLock.io(FLOCK) til XOF
Fr185.49036
1 FLock.io(FLOCK) til XPF
Fr33.57442
1 FLock.io(FLOCK) til BWP
P4.4278344
1 FLock.io(FLOCK) til BZD
$0.6681642
1 FLock.io(FLOCK) til CVE
$31.1743476
1 FLock.io(FLOCK) til DJF
Fr58.83834
1 FLock.io(FLOCK) til DOP
$20.6166884
1 FLock.io(FLOCK) til DZD
د.ج43.0683352
1 FLock.io(FLOCK) til FJD
$0.747945
1 FLock.io(FLOCK) til GNF
Fr2,890.3919
1 FLock.io(FLOCK) til GTQ
Q2.5463372
1 FLock.io(FLOCK) til GYD
$69.5721818
1 FLock.io(FLOCK) til ISK
kr40.22282

FLock.io Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FLock.io, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell FLock.io nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FLock.io

Hvor mye er FLock.io (FLOCK) verdt i dag?
Live FLOCK prisen i USD er 0.33242 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FLOCK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FLOCK til USD er $ 0.33242. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FLock.io?
Markedsverdien for FLOCK er $ 75.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FLOCK?
Den sirkulerende forsyningen av FLOCK er 226.36M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFLOCK ?
FLOCK oppnådde en ATH-pris på 0.8929593240695551 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FLOCK?
FLOCK så en ATL-pris på 0.03529084954366033 USD.
Hva er handelsvolumet til FLOCK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FLOCK er $ 121.28K USD.
Vil FLOCK gå høyere i år?
FLOCK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FLOCK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:49:52 (UTC+8)

FLock.io (FLOCK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

