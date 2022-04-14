FLock.io (FLOCK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FLock.io (FLOCK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FLock.io (FLOCK) Informasjon Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors. Offisiell nettside: https://flock.io Teknisk dokument: https://www.flock.io/whitepaper Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691 Kjøp FLOCK nå!

FLock.io (FLOCK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FLock.io (FLOCK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.11M $ 73.11M $ 73.11M Total forsyning: $ 227.00M $ 227.00M $ 227.00M Sirkulerende forsyning: $ 226.94M $ 226.94M $ 226.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 322.17M $ 322.17M $ 322.17M All-time high: $ 2.1022 $ 2.1022 $ 2.1022 All-Time Low: $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 Nåværende pris: $ 0.32217 $ 0.32217 $ 0.32217 Lær mer om FLock.io (FLOCK) pris

FLock.io (FLOCK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FLock.io (FLOCK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FLOCK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FLOCK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FLOCKs tokenomics, kan du utforske FLOCK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FLOCK Interessert i å legge til FLock.io (FLOCK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FLOCK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FLOCK på MEXC nå!

FLock.io (FLOCK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FLOCK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FLOCK nå!

FLOCK prisforutsigelse Vil du vite hvor FLOCK kan være på vei? Vår FLOCK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FLOCK tokenets prisforutsigelse nå!

