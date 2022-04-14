Finceptor (FINC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Finceptor (FINC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Finceptor (FINC) Informasjon Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem. Offisiell nettside: https://finceptor.app Teknisk dokument: https://docs.finceptor.app/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xA856098dCBc1b2B3a9C96C35c32bC4f71E49AEd2 Kjøp FINC nå!

Finceptor (FINC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Finceptor (FINC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 538.13K $ 538.13K $ 538.13K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 48.09M $ 48.09M $ 48.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M All-time high: $ 0.3887 $ 0.3887 $ 0.3887 All-Time Low: $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 Nåværende pris: $ 0.01119 $ 0.01119 $ 0.01119 Lær mer om Finceptor (FINC) pris

Finceptor (FINC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Finceptor (FINC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FINC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FINC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FINCs tokenomics, kan du utforske FINC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FINC Interessert i å legge til Finceptor (FINC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FINC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FINC på MEXC nå!

Finceptor (FINC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FINC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FINC nå!

FINC prisforutsigelse Vil du vite hvor FINC kan være på vei? Vår FINC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FINC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!