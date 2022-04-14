Haedal Protocol (HAEDAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Haedal Protocol (HAEDAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Haedal Protocol (HAEDAL) Informasjon Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. Offisiell nettside: https://www.haedal.xyz/ Teknisk dokument: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs Blokkutforsker: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL Kjøp HAEDAL nå!

Haedal Protocol (HAEDAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Haedal Protocol (HAEDAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.60M $ 37.60M $ 37.60M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 163.47M $ 163.47M $ 163.47M All-time high: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 All-Time Low: $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 Nåværende pris: $ 0.16347 $ 0.16347 $ 0.16347 Lær mer om Haedal Protocol (HAEDAL) pris

Haedal Protocol (HAEDAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Haedal Protocol (HAEDAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HAEDAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HAEDAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HAEDALs tokenomics, kan du utforske HAEDAL tokenets livepris!

Haedal Protocol (HAEDAL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HAEDAL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HAEDAL nå!

HAEDAL prisforutsigelse Vil du vite hvor HAEDAL kan være på vei? Vår HAEDAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HAEDAL tokenets prisforutsigelse nå!

