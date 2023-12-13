FINC

Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem.

NavnFINC

RangeringNo.2509

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.13%

Opplagsforsyning48,291,038.80049718

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning100,000,000

Opplagsforsyning0.4829%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.2996609008756057,2023-12-13

Laveste pris0.009502418601103327,2025-04-16

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

