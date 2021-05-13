Dagens FEG Token livepris er 0.00008147 USD. Spor prisoppdateringer for FEG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FEG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FEG Token livepris er 0.00008147 USD. Spor prisoppdateringer for FEG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FEG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FEG Token Logo

FEG Token Pris(FEG)

1 FEG til USD livepris:

$0.00008149
-2.11%1D
USD
FEG Token (FEG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:49:08 (UTC+8)

FEG Token (FEG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00007914
24 timer lav
$ 0.00008413
24 timer høy

$ 0.00007914
$ 0.00008413
$ 0.000511534971701919
$ 0.000000099927831158
-3.11%

-2.11%

+0.32%

+0.32%

FEG Token (FEG) sanntidsprisen er $ 0.00008147. I løpet av de siste 24 timene har FEG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007914 og et toppnivå på $ 0.00008413, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FEG er $ 0.000511534971701919, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000099927831158.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FEG endret seg med -3.11% i løpet av den siste timen, -2.11% over 24 timer og +0.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FEG Token (FEG) Markedsinformasjon

No.1347

$ 6.89M
$ 49.32K
$ 8.15M
84.54B
100,000,000,000
96,889,556,628.04631
84.53%

2021-05-13 00:00:00

BSC

Nåværende markedsverdi på FEG Token er $ 6.89M, med et 24-timers handelsvolum på $ 49.32K. Den sirkulerende forsyningen på FEG er 84.54B, med en total tilgang på 96889556628.04631. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.15M.

FEG Token (FEG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FEG Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000017565-2.11%
30 dager$ -0.00000773-8.67%
60 dager$ -0.00000813-9.08%
90 dager$ +0.00000147+1.83%
FEG Token Prisendring i dag

I dag registrerte FEG en endring på $ -0.0000017565 (-2.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FEG Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00000773 (-8.67%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FEG Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FEG en endring på $ -0.00000813 (-9.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FEG Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00000147+1.83% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FEG Token (FEG)?

Sjekk ut FEG Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er FEG Token (FEG)

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

FEG Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FEG Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FEG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om FEG Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FEG Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FEG Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FEG Token (FEG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FEG Token (FEG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FEG Token.

Sjekk FEG Tokenprisprognosen nå!

FEG Token (FEG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FEG Token (FEG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FEG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FEG Token (FEG)

Leter du etter hvordan du kjøperFEG Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FEG Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FEG Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FEG Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell FEG Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FEG Token

Hvor mye er FEG Token (FEG) verdt i dag?
Live FEG prisen i USD er 0.00008147 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FEG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FEG til USD er $ 0.00008147. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FEG Token?
Markedsverdien for FEG er $ 6.89M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FEG?
Den sirkulerende forsyningen av FEG er 84.54B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFEG ?
FEG oppnådde en ATH-pris på 0.000511534971701919 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FEG?
FEG så en ATL-pris på 0.000000099927831158 USD.
Hva er handelsvolumet til FEG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FEG er $ 49.32K USD.
Vil FEG gå høyere i år?
FEG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FEG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

