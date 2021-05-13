Hva er FEG Token (FEG)

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

FEG Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FEG Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk FEG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om FEG Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FEG Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FEG Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FEG Token (FEG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FEG Token (FEG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FEG Token.

Sjekk FEG Tokenprisprognosen nå!

FEG Token (FEG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FEG Token (FEG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FEG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FEG Token (FEG)

Leter du etter hvordan du kjøperFEG Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FEG Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FEG til lokale valutaer

Prøv konverting

FEG Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FEG Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om FEG Token Hvor mye er FEG Token (FEG) verdt i dag? Live FEG prisen i USD er 0.00008147 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FEG-til-USD-pris? $ 0.00008147 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FEG til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for FEG Token? Markedsverdien for FEG er $ 6.89M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FEG? Den sirkulerende forsyningen av FEG er 84.54B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFEG ? FEG oppnådde en ATH-pris på 0.000511534971701919 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FEG? FEG så en ATL-pris på 0.000000099927831158 USD . Hva er handelsvolumet til FEG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FEG er $ 49.32K USD . Vil FEG gå høyere i år? FEG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FEG prisprognosen for en mer grundig analyse.

FEG Token (FEG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?