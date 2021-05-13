FEG Token (FEG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FEG Token (FEG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FEG Token (FEG) Informasjon FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. Offisiell nettside: https://www.feg.io/ Teknisk dokument: https://docs.feg.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac Kjøp FEG nå!

FEG Token (FEG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FEG Token (FEG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.88M $ 6.88M $ 6.88M Total forsyning: $ 96.89B $ 96.89B $ 96.89B Sirkulerende forsyning: $ 84.54B $ 84.54B $ 84.54B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.13M $ 8.13M $ 8.13M All-time high: $ 0.0013849 $ 0.0013849 $ 0.0013849 All-Time Low: $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 Nåværende pris: $ 0.00008133 $ 0.00008133 $ 0.00008133 Lær mer om FEG Token (FEG) pris

FEG Token (FEG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FEG Token (FEG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FEG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FEG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FEGs tokenomics, kan du utforske FEG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FEG Interessert i å legge til FEG Token (FEG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FEG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FEG på MEXC nå!

FEG Token (FEG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FEG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FEG nå!

FEG prisforutsigelse Vil du vite hvor FEG kan være på vei? Vår FEG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FEG tokenets prisforutsigelse nå!

