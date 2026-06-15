Fartcat pris i dag

Sanntids Fartcat (FARTCAT) pris i dag er $ 0.00006256, med en 1.72% endring de siste 24 timene. Nåværende FARTCAT til USD konverteringssats er $ 0.00006256 per FARTCAT.

Fartcat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 62,440, med en sirkulerende forsyning på 999.37M FARTCAT. I løpet av de siste 24 timene FARTCAT har den blitt handlet mellom $ 0.00005841(laveste) og $ 0.00006491 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01483595, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005317.

Kortsiktig har FARTCAT beveget seg +1.80% i løpet av den siste timen og +1.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.07K.

Fartcat (FARTCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 62.44K$ 62.44K $ 62.44K Volum (24 timer) $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K Fullt utvannet markedsverdi $ 62.44K$ 62.44K $ 62.44K Opplagsforsyning 999.37M 999.37M 999.37M Total forsyning 999,368,220.621549 999,368,220.621549 999,368,220.621549

Nåværende markedsverdi på Fartcat er $ 62.44K, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.07K. Den sirkulerende forsyningen på FARTCAT er 999.37M, med en total tilgang på 999368220.621549. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.44K.