Dagens unstable coin livepris er 0.03247 USD. Spor prisoppdateringer for USDUC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDUC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

unstable coin Logo

unstable coin Pris(USDUC)

1 USDUC til USD livepris:

$0.03247
-3.36%1D
USD
unstable coin (USDUC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:36:07 (UTC+8)

unstable coin (USDUC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03019
24 timer lav
$ 0.0361
24 timer høy

$ 0.07497080188864848
$ 0.006840683165320168
+0.86%

-3.36%

-36.23%

-36.23%

unstable coin (USDUC) sanntidsprisen er $ 0.03247. I løpet av de siste 24 timene har USDUC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03019 og et toppnivå på $ 0.0361, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDUC er $ 0.07497080188864848, mens den rekordlave prisen er $ 0.006840683165320168.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDUC endret seg med +0.86% i løpet av den siste timen, -3.36% over 24 timer og -36.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

unstable coin (USDUC) Markedsinformasjon

No.754

$ 32.47M
$ 121.61K
$ 32.47M
999.92M
1,000,000,000
999,916,234.216127
99.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på unstable coin er $ 32.47M, med et 24-timers handelsvolum på $ 121.61K. Den sirkulerende forsyningen på USDUC er 999.92M, med en total tilgang på 999916234.216127. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.47M.

unstable coin (USDUC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene unstable coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0011289-3.36%
30 dager$ +0.00542+20.03%
60 dager$ +0.01747+116.46%
90 dager$ +0.01747+116.46%
unstable coin Prisendring i dag

I dag registrerte USDUC en endring på $ -0.0011289 (-3.36%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

unstable coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00542 (+20.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

unstable coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så USDUC en endring på $ +0.01747 (+116.46%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

unstable coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01747+116.46% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for unstable coin (USDUC)?

Sjekk ut unstable coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er unstable coin (USDUC)

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

unstable coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere unstable coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk USDUC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om unstable coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din unstable coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

unstable coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil unstable coin (USDUC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine unstable coin (USDUC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for unstable coin.

Sjekk unstable coinprisprognosen nå!

unstable coin (USDUC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak unstable coin (USDUC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDUC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe unstable coin (USDUC)

Leter du etter hvordan du kjøperunstable coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe unstable coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

USDUC til lokale valutaer

1 unstable coin(USDUC) til VND
854.44805
1 unstable coin(USDUC) til AUD
A$0.0490297
1 unstable coin(USDUC) til GBP
0.0240278
1 unstable coin(USDUC) til EUR
0.0275995
1 unstable coin(USDUC) til USD
$0.03247
1 unstable coin(USDUC) til MYR
RM0.136374
1 unstable coin(USDUC) til TRY
1.3436086
1 unstable coin(USDUC) til JPY
¥4.77309
1 unstable coin(USDUC) til ARS
ARS$47.8906524
1 unstable coin(USDUC) til RUB
2.711245
1 unstable coin(USDUC) til INR
2.8599576
1 unstable coin(USDUC) til IDR
Rp541.1664502
1 unstable coin(USDUC) til KRW
45.3489008
1 unstable coin(USDUC) til PHP
1.8517641
1 unstable coin(USDUC) til EGP
￡E.1.5637552
1 unstable coin(USDUC) til BRL
R$0.1724157
1 unstable coin(USDUC) til CAD
C$0.0444839
1 unstable coin(USDUC) til BDT
3.9528978
1 unstable coin(USDUC) til NGN
48.5348572
1 unstable coin(USDUC) til COP
$126.8359375
1 unstable coin(USDUC) til ZAR
R.0.5623804
1 unstable coin(USDUC) til UAH
1.3416604
1 unstable coin(USDUC) til TZS
T.Sh.80.3710428
1 unstable coin(USDUC) til VES
Bs5.29261
1 unstable coin(USDUC) til CLP
$31.00885
1 unstable coin(USDUC) til PKR
Rs9.2162848
1 unstable coin(USDUC) til KZT
17.5795827
1 unstable coin(USDUC) til THB
฿1.032546
1 unstable coin(USDUC) til TWD
NT$0.9815681
1 unstable coin(USDUC) til AED
د.إ0.1191649
1 unstable coin(USDUC) til CHF
Fr0.0256513
1 unstable coin(USDUC) til HKD
HK$0.2522919
1 unstable coin(USDUC) til AMD
֏12.426269
1 unstable coin(USDUC) til MAD
.د.م0.2928794
1 unstable coin(USDUC) til MXN
$0.5971233
1 unstable coin(USDUC) til SAR
ريال0.1217625
1 unstable coin(USDUC) til ETB
Br4.6617179
1 unstable coin(USDUC) til KES
KSh4.1944746
1 unstable coin(USDUC) til JOD
د.أ0.02302123
1 unstable coin(USDUC) til PLN
0.1175414
1 unstable coin(USDUC) til RON
лв0.1399457
1 unstable coin(USDUC) til SEK
kr0.3055427
1 unstable coin(USDUC) til BGN
лв0.0539002
1 unstable coin(USDUC) til HUF
Ft10.7871834
1 unstable coin(USDUC) til CZK
0.6714796
1 unstable coin(USDUC) til KWD
د.ك0.00990335
1 unstable coin(USDUC) til ILS
0.1081251
1 unstable coin(USDUC) til BOB
Bs0.2243677
1 unstable coin(USDUC) til AZN
0.055199
1 unstable coin(USDUC) til TJS
SM0.3039192
1 unstable coin(USDUC) til GEL
0.087669
1 unstable coin(USDUC) til AOA
Kz29.5986779
1 unstable coin(USDUC) til BHD
.د.ب0.01224119
1 unstable coin(USDUC) til BMD
$0.03247
1 unstable coin(USDUC) til DKK
kr0.2061845
1 unstable coin(USDUC) til HNL
L0.8510387
1 unstable coin(USDUC) til MUR
1.4721898
1 unstable coin(USDUC) til NAD
$0.5633545
1 unstable coin(USDUC) til NOK
kr0.3227518
1 unstable coin(USDUC) til NZD
$0.055199
1 unstable coin(USDUC) til PAB
B/.0.03247
1 unstable coin(USDUC) til PGK
K0.1357246
1 unstable coin(USDUC) til QAR
ر.ق0.1178661
1 unstable coin(USDUC) til RSD
дин.3.2382331
1 unstable coin(USDUC) til UZS
soʻm400.8639049
1 unstable coin(USDUC) til ALL
L2.6774762
1 unstable coin(USDUC) til ANG
ƒ0.0581213
1 unstable coin(USDUC) til AWG
ƒ0.058446
1 unstable coin(USDUC) til BBD
$0.06494
1 unstable coin(USDUC) til BAM
KM0.0539002
1 unstable coin(USDUC) til BIF
Fr96.92295
1 unstable coin(USDUC) til BND
$0.0415616
1 unstable coin(USDUC) til BSD
$0.03247
1 unstable coin(USDUC) til JMD
$5.2085127
1 unstable coin(USDUC) til KHR
130.4014682
1 unstable coin(USDUC) til KMF
Fr13.57246
1 unstable coin(USDUC) til LAK
705.8695511
1 unstable coin(USDUC) til LKR
Rs9.8215256
1 unstable coin(USDUC) til MDL
L0.535755
1 unstable coin(USDUC) til MGA
Ar143.6722819
1 unstable coin(USDUC) til MOP
P0.2600847
1 unstable coin(USDUC) til MVR
0.496791
1 unstable coin(USDUC) til MWK
MK56.3714917
1 unstable coin(USDUC) til MZN
MT2.074833
1 unstable coin(USDUC) til NPR
Rs4.5756724
1 unstable coin(USDUC) til PYG
231.90074
1 unstable coin(USDUC) til RWF
Fr47.04903
1 unstable coin(USDUC) til SBD
$0.266254
1 unstable coin(USDUC) til SCR
0.4652951
1 unstable coin(USDUC) til SRD
$1.2367823
1 unstable coin(USDUC) til SVC
$0.2841125
1 unstable coin(USDUC) til SZL
L0.5633545
1 unstable coin(USDUC) til TMT
m0.113645
1 unstable coin(USDUC) til TND
د.ت0.0944877
1 unstable coin(USDUC) til TTD
$0.2198219
1 unstable coin(USDUC) til UGX
Sh113.90476
1 unstable coin(USDUC) til XAF
Fr18.11826
1 unstable coin(USDUC) til XCD
$0.087669
1 unstable coin(USDUC) til XOF
Fr18.11826
1 unstable coin(USDUC) til XPF
Fr3.27947
1 unstable coin(USDUC) til BWP
P0.4325004
1 unstable coin(USDUC) til BZD
$0.0652647
1 unstable coin(USDUC) til CVE
$3.0450366
1 unstable coin(USDUC) til DJF
Fr5.74719
1 unstable coin(USDUC) til DOP
$2.0137894
1 unstable coin(USDUC) til DZD
د.ج4.2068132
1 unstable coin(USDUC) til FJD
$0.0730575
1 unstable coin(USDUC) til GNF
Fr282.32665
1 unstable coin(USDUC) til GTQ
Q0.2487202
1 unstable coin(USDUC) til GYD
$6.7956463
1 unstable coin(USDUC) til ISK
kr3.92887

unstable coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av unstable coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell unstable coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om unstable coin

Hvor mye er unstable coin (USDUC) verdt i dag?
Live USDUC prisen i USD er 0.03247 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDUC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDUC til USD er $ 0.03247. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for unstable coin?
Markedsverdien for USDUC er $ 32.47M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDUC?
Den sirkulerende forsyningen av USDUC er 999.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDUC ?
USDUC oppnådde en ATH-pris på 0.07497080188864848 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDUC?
USDUC så en ATL-pris på 0.006840683165320168 USD.
Hva er handelsvolumet til USDUC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDUC er $ 121.61K USD.
Vil USDUC gå høyere i år?
USDUC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDUC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:36:07 (UTC+8)

unstable coin (USDUC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

