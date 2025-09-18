Hva er unstable coin (USDUC)

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

unstable coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere unstable coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk USDUC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om unstable coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din unstable coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

unstable coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil unstable coin (USDUC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine unstable coin (USDUC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for unstable coin.

Sjekk unstable coinprisprognosen nå!

unstable coin (USDUC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak unstable coin (USDUC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDUC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe unstable coin (USDUC)

Leter du etter hvordan du kjøperunstable coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe unstable coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

USDUC til lokale valutaer

Prøv konverting

unstable coin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av unstable coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om unstable coin Hvor mye er unstable coin (USDUC) verdt i dag? Live USDUC prisen i USD er 0.03247 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende USDUC-til-USD-pris? $ 0.03247 . Sjekk ut Den nåværende prisen på USDUC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for unstable coin? Markedsverdien for USDUC er $ 32.47M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av USDUC? Den sirkulerende forsyningen av USDUC er 999.92M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDUC ? USDUC oppnådde en ATH-pris på 0.07497080188864848 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på USDUC? USDUC så en ATL-pris på 0.006840683165320168 USD . Hva er handelsvolumet til USDUC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDUC er $ 121.61K USD . Vil USDUC gå høyere i år? USDUC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDUC prisprognosen for en mer grundig analyse.

unstable coin (USDUC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?