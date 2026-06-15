Block Sec Arena pris i dag

Sanntids Block Sec Arena (BSA) pris i dag er kr 0.002088, med en 18.48% endring de siste 24 timene. Nåværende BSA til NOK konverteringssats er kr 0.002088 per BSA.

Block Sec Arena rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BSA. I løpet av de siste 24 timene BSA har den blitt handlet mellom kr 0.001901(laveste) og kr 0.003789 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BSA beveget seg -9.22% i løpet av den siste timen og -79.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 323.85K.

Block Sec Arena (BSA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) kr 323.85Kkr 323.85K kr 323.85K Fullt utvannet markedsverdi kr 208.80Kkr 208.80K kr 208.80K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Block Sec Arena er --, med et 24-timers handelsvolum på kr 323.85K. Den sirkulerende forsyningen på BSA er --, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 208.80K.