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Sanntidspris for Block Sec Arena er i dag 0.002088 NOK.BSA markedsverdien er -- NOK. Spor sanntids BSA til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Block Sec Arena er i dag 0.002088 NOK.BSA markedsverdien er -- NOK. Spor sanntids BSA til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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Block Sec Arena Pris(BSA)

1 BSA til NOK livepris:

kr0.01971073
kr0.01971073kr0.01971073
-18.48%1D
NOK
Block Sec Arena (BSA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 06:30:25 (UTC+8)

Block Sec Arena pris i dag

Sanntids Block Sec Arena (BSA) pris i dag er kr 0.002088, med en 18.48% endring de siste 24 timene. Nåværende BSA til NOK konverteringssats er kr 0.002088 per BSA.

Block Sec Arena rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BSA. I løpet av de siste 24 timene BSA har den blitt handlet mellom kr 0.001901(laveste) og kr 0.003789 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BSA beveget seg -9.22% i løpet av den siste timen og -79.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 323.85K.

Block Sec Arena (BSA) Markedsinformasjon

--
----

kr 323.85K
kr 323.85Kkr 323.85K

kr 208.80K
kr 208.80Kkr 208.80K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på Block Sec Arena er --, med et 24-timers handelsvolum på kr 323.85K. Den sirkulerende forsyningen på BSA er --, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 208.80K.

Block Sec Arena prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.001901
kr 0.001901kr 0.001901
24 timer lav
kr 0.003789
kr 0.003789kr 0.003789
24 timer høy

kr 0.001901
kr 0.001901kr 0.001901

kr 0.003789
kr 0.003789kr 0.003789

--
----

--
----

-9.22%

-18.48%

-79.57%

-79.57%

Block Sec Arena (BSA) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene Block Sec Arena for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dagkr -0.00446828-18.48%
30 dagerkr -1.130612-99.82%
60 dagerkr -0.197912-98.96%
90 dagerkr -0.197912-98.96%
Block Sec Arena Prisendring i dag

I dag registrerte BSA en endring på kr -0.00446828 (-18.48%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Block Sec Arena 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -1.130612 (-99.82%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Block Sec Arena 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BSA en endring på kr -0.197912 (-98.96%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Block Sec Arena 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.197912-98.96% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for Block Sec Arena

Block Sec Arena (BSA) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BSA for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
Block Sec Arena (BSA) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Block Sec Arena potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Block Sec Arena som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for BSA prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Block Sec Arena Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Block Sec Arena i Norge

Klar til å komme i gang med Block Sec Arena? Kjøp av BSA er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Block Sec Arena. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Block Sec Arena (BSA) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Block Sec Arena umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Block Sec Arena (BSA) Guide

Hva kan du gjøre med Block Sec Arena

Å eie Block Sec Arena lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe Block Sec Arena (BSA) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Utsteder
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Taker

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Hva er Block Sec Arena (BSA)

BSA (Block Sec Arena) is a Web3-native security infrastructure that combines education, real-world practice, professional auditing services, and an incentive layer to strengthen the overall security of the Web3 ecosystem.

Block Sec Arena Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Block Sec Arena, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Block Sec Arena nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Block Sec Arena

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 06:30:25 (UTC+8)

Block Sec Arena (BSA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om Block Sec Arena

BSA USDT (futures-handel)

Gå long eller short på BSA med belåning. Utforsk BSA USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Block Sec Arena (BSA) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Block Sec Arena sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
BSA/USDT
kr0.0224913
kr0.0224913kr0.0224913
0.00%
0.00% (USDT)

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Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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