Hva er Solayer (LAYER)

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Solayer er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Solayer investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk LAYER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Solayer på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Solayer kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Solayer Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solayer (LAYER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solayer (LAYER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solayer.

Sjekk Solayerprisprognosen nå!

Solayer (LAYER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solayer (LAYER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LAYER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Solayer (LAYER)

Leter du etter hvordan du kjøperSolayer? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Solayer på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LAYER til lokale valutaer

Prøv konverting

Solayer Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Solayer, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Solayer Hvor mye er Solayer (LAYER) verdt i dag? Live LAYER prisen i USD er 0.5233 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LAYER-til-USD-pris? $ 0.5233 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LAYER til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Solayer? Markedsverdien for LAYER er $ 148.42M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LAYER? Den sirkulerende forsyningen av LAYER er 283.62M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLAYER ? LAYER oppnådde en ATH-pris på 3.3956620412069185 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LAYER? LAYER så en ATL-pris på 0.49495142346524207 USD . Hva er handelsvolumet til LAYER? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LAYER er $ 1.97M USD . Vil LAYER gå høyere i år? LAYER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LAYER prisprognosen for en mer grundig analyse.

Solayer (LAYER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?