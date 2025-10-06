ArAIstotlebyVirtuals pris i dag

Sanntids ArAIstotlebyVirtuals (FACY) pris i dag er $ 0.0194, med en 1.77% endring de siste 24 timene. Nåværende FACY til USD konverteringssats er $ 0.0194 per FACY.

ArAIstotlebyVirtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- FACY. I løpet av de siste 24 timene FACY har den blitt handlet mellom $ 0.01511(laveste) og $ 0.02031 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har FACY beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -29.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.94K.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 54.94K$ 54.94K $ 54.94K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på ArAIstotlebyVirtuals er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.94K. Den sirkulerende forsyningen på FACY er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.