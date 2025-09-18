Hva er BSquared Network (B2)

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

Folk spør også: Andre spørsmål om BSquared Network Hvor mye er BSquared Network (B2) verdt i dag? Live B2 prisen i USD er 0.62956 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende B2-til-USD-pris? $ 0.62956 . Sjekk ut Den nåværende prisen på B2 til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for BSquared Network? Markedsverdien for B2 er $ 29.53M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av B2? Den sirkulerende forsyningen av B2 er 46.90M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forB2 ? B2 oppnådde en ATH-pris på 0.775982192516107 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på B2? B2 så en ATL-pris på 0.3168599590333596 USD . Hva er handelsvolumet til B2? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for B2 er $ 219.03K USD . Vil B2 gå høyere i år? B2 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut B2 prisprognosen for en mer grundig analyse.

