Dagens BSquared Network livepris er 0.62956 USD. Spor prisoppdateringer for B2 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk B2 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BSquared Network Logo

BSquared Network Pris(B2)

1 B2 til USD livepris:

$0.62956
$0.62956
+0.28%1D
USD
BSquared Network (B2) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:49:30 (UTC+8)

BSquared Network (B2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.57422
$ 0.57422
24 timer lav
$ 0.64485
$ 0.64485
24 timer høy

$ 0.57422
$ 0.57422

$ 0.64485
$ 0.64485

$ 0.775982192516107
$ 0.775982192516107

$ 0.3168599590333596
$ 0.3168599590333596

+0.44%

+0.28%

+22.94%

+22.94%

BSquared Network (B2) sanntidsprisen er $ 0.62956. I løpet av de siste 24 timene har B2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.57422 og et toppnivå på $ 0.64485, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til B2 er $ 0.775982192516107, mens den rekordlave prisen er $ 0.3168599590333596.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har B2 endret seg med +0.44% i løpet av den siste timen, +0.28% over 24 timer og +22.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BSquared Network (B2) Markedsinformasjon

No.805

$ 29.53M
$ 29.53M

$ 219.03K
$ 219.03K

$ 132.21M
$ 132.21M

46.90M
46.90M

210,000,000
210,000,000

210,000,000
210,000,000

22.33%

BSQUARED

Nåværende markedsverdi på BSquared Network er $ 29.53M, med et 24-timers handelsvolum på $ 219.03K. Den sirkulerende forsyningen på B2 er 46.90M, med en total tilgang på 210000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.21M.

BSquared Network (B2) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BSquared Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0017578+0.28%
30 dager$ +0.2726+76.36%
60 dager$ +0.23472+59.44%
90 dager$ +0.29772+89.71%
BSquared Network Prisendring i dag

I dag registrerte B2 en endring på $ +0.0017578 (+0.28%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BSquared Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.2726 (+76.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BSquared Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så B2 en endring på $ +0.23472 (+59.44%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BSquared Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.29772+89.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BSquared Network (B2)?

Sjekk ut BSquared Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er BSquared Network (B2)

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

BSquared Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BSquared Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk B2 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BSquared Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BSquared Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BSquared Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BSquared Network (B2) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BSquared Network (B2) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BSquared Network.

Sjekk BSquared Networkprisprognosen nå!

BSquared Network (B2) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BSquared Network (B2) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om B2 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BSquared Network (B2)

Leter du etter hvordan du kjøperBSquared Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BSquared Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

B2 til lokale valutaer

1 BSquared Network(B2) til VND
16,566.8714
1 BSquared Network(B2) til AUD
A$0.9506356
1 BSquared Network(B2) til GBP
0.4658744
1 BSquared Network(B2) til EUR
0.535126
1 BSquared Network(B2) til USD
$0.62956
1 BSquared Network(B2) til MYR
RM2.644152
1 BSquared Network(B2) til TRY
26.0511928
1 BSquared Network(B2) til JPY
¥92.54532
1 BSquared Network(B2) til ARS
ARS$928.5506352
1 BSquared Network(B2) til RUB
52.56826
1 BSquared Network(B2) til INR
55.4579404
1 BSquared Network(B2) til IDR
Rp10,492.6624696
1 BSquared Network(B2) til KRW
879.2686784
1 BSquared Network(B2) til PHP
35.8912156
1 BSquared Network(B2) til EGP
￡E.30.3196096
1 BSquared Network(B2) til BRL
R$3.3429636
1 BSquared Network(B2) til CAD
C$0.8624972
1 BSquared Network(B2) til BDT
76.6426344
1 BSquared Network(B2) til NGN
941.0411056
1 BSquared Network(B2) til COP
$2,459.21875
1 BSquared Network(B2) til ZAR
R.10.9039792
1 BSquared Network(B2) til UAH
26.0134192
1 BSquared Network(B2) til TZS
T.Sh.1,558.3120944
1 BSquared Network(B2) til VES
Bs102.61828
1 BSquared Network(B2) til CLP
$601.2298
1 BSquared Network(B2) til PKR
Rs178.6943104
1 BSquared Network(B2) til KZT
340.8500796
1 BSquared Network(B2) til THB
฿20.0263036
1 BSquared Network(B2) til TWD
NT$19.0253032
1 BSquared Network(B2) til AED
د.إ2.3104852
1 BSquared Network(B2) til CHF
Fr0.4973524
1 BSquared Network(B2) til HKD
HK$4.8916812
1 BSquared Network(B2) til AMD
֏240.932612
1 BSquared Network(B2) til MAD
.د.م5.6786312
1 BSquared Network(B2) til MXN
$11.5776084
1 BSquared Network(B2) til SAR
ريال2.36085
1 BSquared Network(B2) til ETB
Br90.3859292
1 BSquared Network(B2) til KES
KSh81.3265608
1 BSquared Network(B2) til JOD
د.أ0.44635804
1 BSquared Network(B2) til PLN
2.2790072
1 BSquared Network(B2) til RON
лв2.7134036
1 BSquared Network(B2) til SEK
kr5.9241596
1 BSquared Network(B2) til BGN
лв1.0450696
1 BSquared Network(B2) til HUF
Ft209.1524232
1 BSquared Network(B2) til CZK
13.0193008
1 BSquared Network(B2) til KWD
د.ك0.1920158
1 BSquared Network(B2) til ILS
2.0964348
1 BSquared Network(B2) til BOB
Bs4.3502596
1 BSquared Network(B2) til AZN
1.070252
1 BSquared Network(B2) til TJS
SM5.8926816
1 BSquared Network(B2) til GEL
1.699812
1 BSquared Network(B2) til AOA
Kz573.8880092
1 BSquared Network(B2) til BHD
.د.ب0.23734412
1 BSquared Network(B2) til BMD
$0.62956
1 BSquared Network(B2) til DKK
kr3.997706
1 BSquared Network(B2) til HNL
L16.5007676
1 BSquared Network(B2) til MUR
28.5442504
1 BSquared Network(B2) til NAD
$10.922866
1 BSquared Network(B2) til NOK
kr6.2578264
1 BSquared Network(B2) til NZD
$1.070252
1 BSquared Network(B2) til PAB
B/.0.62956
1 BSquared Network(B2) til PGK
K2.6315608
1 BSquared Network(B2) til QAR
ر.ق2.2853028
1 BSquared Network(B2) til RSD
дин.62.7860188
1 BSquared Network(B2) til UZS
soʻm7,772.3400052
1 BSquared Network(B2) til ALL
L51.9135176
1 BSquared Network(B2) til ANG
ƒ1.1269124
1 BSquared Network(B2) til AWG
ƒ1.133208
1 BSquared Network(B2) til BBD
$1.25912
1 BSquared Network(B2) til BAM
KM1.0450696
1 BSquared Network(B2) til BIF
Fr1,879.2366
1 BSquared Network(B2) til BND
$0.8058368
1 BSquared Network(B2) til BSD
$0.62956
1 BSquared Network(B2) til JMD
$100.9877196
1 BSquared Network(B2) til KHR
2,528.3507336
1 BSquared Network(B2) til KMF
Fr263.15608
1 BSquared Network(B2) til LAK
13,686.0866828
1 BSquared Network(B2) til LKR
Rs190.4293088
1 BSquared Network(B2) til MDL
L10.38774
1 BSquared Network(B2) til MGA
Ar2,785.6582012
1 BSquared Network(B2) til MOP
P5.0427756
1 BSquared Network(B2) til MVR
9.632268
1 BSquared Network(B2) til MWK
MK1,092.9854116
1 BSquared Network(B2) til MZN
MT40.228884
1 BSquared Network(B2) til NPR
Rs88.7175952
1 BSquared Network(B2) til PYG
4,496.31752
1 BSquared Network(B2) til RWF
Fr912.23244
1 BSquared Network(B2) til SBD
$5.162392
1 BSquared Network(B2) til SCR
9.0215948
1 BSquared Network(B2) til SRD
$23.9799404
1 BSquared Network(B2) til SVC
$5.50865
1 BSquared Network(B2) til SZL
L10.922866
1 BSquared Network(B2) til TMT
m2.20346
1 BSquared Network(B2) til TND
د.ت1.8320196
1 BSquared Network(B2) til TTD
$4.2621212
1 BSquared Network(B2) til UGX
Sh2,208.49648
1 BSquared Network(B2) til XAF
Fr351.29448
1 BSquared Network(B2) til XCD
$1.699812
1 BSquared Network(B2) til XOF
Fr351.29448
1 BSquared Network(B2) til XPF
Fr63.58556
1 BSquared Network(B2) til BWP
P8.3857392
1 BSquared Network(B2) til BZD
$1.2654156
1 BSquared Network(B2) til CVE
$59.0401368
1 BSquared Network(B2) til DJF
Fr111.43212
1 BSquared Network(B2) til DOP
$39.0453112
1 BSquared Network(B2) til DZD
د.ج81.5657936
1 BSquared Network(B2) til FJD
$1.41651
1 BSquared Network(B2) til GNF
Fr5,474.0242
1 BSquared Network(B2) til GTQ
Q4.8224296
1 BSquared Network(B2) til GYD
$131.7606124
1 BSquared Network(B2) til ISK
kr76.17676

BSquared Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BSquared Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BSquared Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BSquared Network

Hvor mye er BSquared Network (B2) verdt i dag?
Live B2 prisen i USD er 0.62956 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende B2-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på B2 til USD er $ 0.62956. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BSquared Network?
Markedsverdien for B2 er $ 29.53M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av B2?
Den sirkulerende forsyningen av B2 er 46.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forB2 ?
B2 oppnådde en ATH-pris på 0.775982192516107 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på B2?
B2 så en ATL-pris på 0.3168599590333596 USD.
Hva er handelsvolumet til B2?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for B2 er $ 219.03K USD.
Vil B2 gå høyere i år?
B2 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut B2 prisprognosen for en mer grundig analyse.
BSquared Network (B2) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

B2-til-USD-kalkulator

Beløp

B2
B2
USD
USD

1 B2 = 0.62956 USD

Handle B2

B2USDC
$0.63056
$0.63056
+0.39%
B2USDT
$0.62956
$0.62956
+0.29%

