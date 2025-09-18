Hva er mETHProtocol (COOK)

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.

mETHProtocol (COOK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak mETHProtocol (COOK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COOK tokenets omfattende tokenomics nå!

mETHProtocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av mETHProtocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om mETHProtocol Hvor mye er mETHProtocol (COOK) verdt i dag? Live COOK prisen i USD er 0.013011 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende COOK-til-USD-pris? $ 0.013011 . Sjekk ut Den nåværende prisen på COOK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for mETHProtocol? Markedsverdien for COOK er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av COOK? Den sirkulerende forsyningen av COOK er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOOK ? COOK oppnådde en ATH-pris på 0.049386056349883335 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på COOK? COOK så en ATL-pris på 0.006439552372920454 USD . Hva er handelsvolumet til COOK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COOK er $ 59.26K USD . Vil COOK gå høyere i år? COOK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COOK prisprognosen for en mer grundig analyse.

