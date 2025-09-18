Hva er LayerZero (ZRO)

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

Folk spør også: Andre spørsmål om LayerZero Hvor mye er LayerZero (ZRO) verdt i dag? Live ZRO prisen i USD er 1.983 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ZRO-til-USD-pris? $ 1.983 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ZRO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for LayerZero? Markedsverdien for ZRO er $ 487.35M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ZRO? Den sirkulerende forsyningen av ZRO er 245.76M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZRO ? ZRO oppnådde en ATH-pris på 7.531013071068836 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ZRO? ZRO så en ATL-pris på 1.502846156115591 USD . Hva er handelsvolumet til ZRO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZRO er $ 1.33M USD . Vil ZRO gå høyere i år? ZRO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZRO prisprognosen for en mer grundig analyse.

LayerZero (ZRO) Viktige bransjeoppdateringer

