Dagens LayerZero livepris er 1.983 USD. Spor prisoppdateringer for ZRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

LayerZero Logo

LayerZero Pris(ZRO)

1 ZRO til USD livepris:

$1.983
$1.983$1.983
-0.10%1D
USD
LayerZero (ZRO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:43:48 (UTC+8)

LayerZero (ZRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.964
$ 1.964$ 1.964
24 timer lav
$ 2.11
$ 2.11$ 2.11
24 timer høy

$ 1.964
$ 1.964$ 1.964

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

$ 7.531013071068836
$ 7.531013071068836$ 7.531013071068836

$ 1.502846156115591
$ 1.502846156115591$ 1.502846156115591

-0.06%

-0.10%

-1.45%

-1.45%

LayerZero (ZRO) sanntidsprisen er $ 1.983. I løpet av de siste 24 timene har ZRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.964 og et toppnivå på $ 2.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZRO er $ 7.531013071068836, mens den rekordlave prisen er $ 1.502846156115591.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZRO endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og -1.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LayerZero (ZRO) Markedsinformasjon

No.124

$ 487.35M
$ 487.35M$ 487.35M

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

$ 1.98B
$ 1.98B$ 1.98B

245.76M
245.76M 245.76M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.57%

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på LayerZero er $ 487.35M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.33M. Den sirkulerende forsyningen på ZRO er 245.76M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.98B.

LayerZero (ZRO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene LayerZero for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00198-0.10%
30 dager$ -0.041-2.03%
60 dager$ -0.309-13.49%
90 dager$ +0.335+20.32%
LayerZero Prisendring i dag

I dag registrerte ZRO en endring på $ -0.00198 (-0.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

LayerZero 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.041 (-2.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

LayerZero 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZRO en endring på $ -0.309 (-13.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

LayerZero 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.335+20.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for LayerZero (ZRO)?

Sjekk ut LayerZero Prishistorikk-siden nå.

Hva er LayerZero (ZRO)

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

LayerZero er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere LayerZero investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZRO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om LayerZero på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din LayerZero kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

LayerZero Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LayerZero (ZRO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LayerZero (ZRO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LayerZero.

Sjekk LayerZeroprisprognosen nå!

LayerZero (ZRO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LayerZero (ZRO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZRO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe LayerZero (ZRO)

Leter du etter hvordan du kjøperLayerZero? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe LayerZero på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZRO til lokale valutaer

LayerZero Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av LayerZero, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell LayerZero nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om LayerZero

Hvor mye er LayerZero (ZRO) verdt i dag?
Live ZRO prisen i USD er 1.983 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZRO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZRO til USD er $ 1.983. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LayerZero?
Markedsverdien for ZRO er $ 487.35M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZRO?
Den sirkulerende forsyningen av ZRO er 245.76M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZRO ?
ZRO oppnådde en ATH-pris på 7.531013071068836 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZRO?
ZRO så en ATL-pris på 1.502846156115591 USD.
Hva er handelsvolumet til ZRO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZRO er $ 1.33M USD.
Vil ZRO gå høyere i år?
ZRO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZRO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:43:48 (UTC+8)

LayerZero (ZRO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ZRO-til-USD-kalkulator

Beløp

ZRO
ZRO
USD
USD

1 ZRO = 1.983 USD

Handle ZRO

ZROUSDT
$1.983
$1.983$1.983
-0.15%

