Evrynet (EVRY) Informasjon Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system Offisiell nettside: https://evrynet.io Teknisk dokument: https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7 Kjøp EVRY nå!

Evrynet (EVRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Evrynet (EVRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 83.24K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 40.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.06M All-time high: $ 0.9 All-Time Low: $ 0.001175738247995547 Nåværende pris: $ 0.002061

Evrynet (EVRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Evrynet (EVRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EVRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EVRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EVRYs tokenomics, kan du utforske EVRY tokenets livepris!

