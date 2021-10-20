EVRY

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

NavnEVRY

RangeringNo.2852

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning40,389,133

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.0403%

Utstedelsesdato2021-10-20 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.6237858675687351,2021-10-27

Laveste pris0.001175738247995547,2025-04-15

Offentlig blokkjedeETH

