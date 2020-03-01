HIVE (HIVE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HIVE (HIVE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HIVE (HIVE) Informasjon Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development. Offisiell nettside: https://hive.io/ Teknisk dokument: https://hive.io/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explore.openhive.network Kjøp HIVE nå!

HIVE (HIVE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HIVE (HIVE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 95.09M $ 95.09M $ 95.09M Total forsyning: $ 488.62M $ 488.62M $ 488.62M Sirkulerende forsyning: $ 488.62M $ 488.62M $ 488.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 95.09M $ 95.09M $ 95.09M All-time high: $ 3.4103 $ 3.4103 $ 3.4103 All-Time Low: $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 Nåværende pris: $ 0.1946 $ 0.1946 $ 0.1946 Lær mer om HIVE (HIVE) pris

HIVE (HIVE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HIVE (HIVE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HIVE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HIVE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HIVEs tokenomics, kan du utforske HIVE tokenets livepris!

HIVE (HIVE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til HIVE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for HIVE nå!

HIVE prisforutsigelse Vil du vite hvor HIVE kan være på vei? Vår HIVE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HIVE tokenets prisforutsigelse nå!

