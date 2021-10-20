Hva er Evrynet (EVRY)

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Evrynet er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Evrynet investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk EVRY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Evrynet på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Evrynet kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Evrynet Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Evrynet (EVRY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Evrynet (EVRY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Evrynet.

Sjekk Evrynetprisprognosen nå!

Evrynet (EVRY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Evrynet (EVRY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EVRY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Evrynet (EVRY)

Leter du etter hvordan du kjøperEvrynet? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Evrynet på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EVRY til lokale valutaer

Prøv konverting

Evrynet Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Evrynet, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Evrynet Hvor mye er Evrynet (EVRY) verdt i dag? Live EVRY prisen i USD er 0.002001 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende EVRY-til-USD-pris? $ 0.002001 . Sjekk ut Den nåværende prisen på EVRY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Evrynet? Markedsverdien for EVRY er $ 80.82K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EVRY? Den sirkulerende forsyningen av EVRY er 40.39M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEVRY ? EVRY oppnådde en ATH-pris på 0.6237858675687351 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EVRY? EVRY så en ATL-pris på 0.001175738247995547 USD . Hva er handelsvolumet til EVRY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EVRY er $ 9.19 USD . Vil EVRY gå høyere i år? EVRY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EVRY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Evrynet (EVRY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?